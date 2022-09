Kembali Hadir di Bioskop, Avatar Raup Rp453 Miliar di Pekan Perdana

FILM Avatar masih membuat penonton terpukau dengan mendapat US$30 juta (sekitar Rp453 miliar) di pekan pertama pemutarannya di seluruh dunia.

Film fiksi ilmiah karya sutradara James Cameron ini mendapat US$10 juta di Amerika Utara dan US$20,5 juta secara internasional pada akhir pekan.

Jumlah penonton ini terbilang besar, apalagi untuk film yang telah dirilis 13 tahun lalu.

Kembalinya Avatar ke bioskop membuat perolehan pendapatannya menjadi US$2,85 miliar di seluruh dunia dan menjadikannya sebagai film terbesar sepanjang masa.

"Kita berbicara tentang film berusia 13 tahun, yang dapat ditonton orang di rumah. Yang menarik adalah presentasi Imax. Avatar berfungsi sebagai pengingat betapa kerennya citra Pandora di layar lebar," ujar Paul Dergarabedian, analis media senior di Comscore dilansir Variety, Senin (26/9).

Di Amerika Utara, Avatar menempati urutan ketiga di box office, sedangkan pada urutan pertama dan kedua adalah Don't Worry Darling karya Olivia Wilde dengan US$19,2 juta serta The Woman King dari Viola Davis dengan US$11 juta.

Dalam hal rilis ulang baru-baru ini, penjualan tiket untuk Avatar, yang diputar di 1.980 lokasi (kebanyakan Imax), mencapai 85%.

Di luar negeri, versi terbaru dari Avatar berada di urutan pertama di pasar yang lebih kecil seperti Prancis (US$2,9 juta), Italia (US$1,5 juta), Singapura, dan Thailand.

Wilayah teratas lainnya adalah Jerman (US$1,3 juta), Inggris (US$1,3 juta) dan Korea (US$1,3 juta).

"Seandainya perilisan ulang ini hasilnya buruk, itu akan menjadi indikator pertama bahwa mungkin ada masalah untuk sekuelnya. Tapi ini sangat menggembirakan," kata Dergarabedian.

Ketika Avatar memulai debutnya, pada 2009, film tersebut menghasilkan pembukaan yang solid, tetapi hampir tidak memecahkan rekor, yakni US$77 juta di box office domestik.

Namun, film ini memiliki kaki-kaki yang tak tertandingi dan tetap menjadi daya tarik besar selama berbulan-bulan, ditambah lagi dengan pertunjukan 3D dan banyak yang penayangannya diperpanjang.

Avatar kemudian berada di urutan pertama dan mencetak rekor dengan berada di 10 besar Box Office selama tujuh minggu berturut-turut, hingga akhirnya mendapat US4760 juta di Amerika Utara.

David A. Gross, yang menjalankan firma konsultan film Franchise Entertainment Research, memprediksi bahwa Avatar: The Way of Water atau sekuelnya akan mendapat pembukaan yang besar.

Akan tetapi, untuk mengulangi kesuksesan pendahulunya atau setidaknya menghasilkan US$1 miliar secara global, sekuel tersebut perlu memperluas imajinasi penonton seperti yang dilakukan pada Avatar.

"Berdasarkan materi awal dan trailer, terlihat menjanjikan," kata Gross.

Avatar: The Way of Water akan rilis pada Desember 2022. (Ant/OL-1)