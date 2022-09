Eric Nam Dipastikan Tampil di Gudfest 2022

MUSISI global Eric Nam, Senin (19/9), diumumkan sebagai salah satu musisi internasional yang akan tampil di festival musik Gudfest 2022, yang siap digelar pada 18 sampai 20 November 2022 di Gelora Bung Karno, Jakarta.

Eric Nam akan bergabung dengan deretan musisi-musisi internasional dan Indonesia ternama yang mewarnai lineup Gudfest 2022 termasuk HONNE, Lauv, CHVRCHES, Ruel, Dashboard Confessional, Teza Sumendra, Rinni Wulandari, Reality Club, Rendy Pandugo, dan lainnya.

Awal bulan ini, Eric Nam mengumumkan tur Asia dari rangkaian There And Back Again World Tour miliknya yang dijadwalkan menghampiri Manila, Kanchanaburi, Singapura, Taipei, dan Seoul mulai 10 November hingga 20 November.

Di poster pengumuman tur tersebut terdapat satu tanggal yang diburamkan. Prasangka para penggemar Eric di Tanah Air pun terjawab dengan pengumuman pada Senin (19/9). Eric Nam dijadwalkan tampil di hari pertama gelaran Gudfest 2022 pada 18 November 2022.

Sejak perilisan album There And Back Again pada Januari 2022 lalu, Eric Nam menghabiskan 2022 dengan menjalani tur Amerika Utara dan Eropa lewat 45 konser yang semua tiketnya habis terjual. Tur Asia Eric kali ini menjadi kali pertama ia kembali ke Asia sejak tur Asia 2020 miliknya.

Eric Nam adalah penyanyi, penulis lagu, entertainer, dan bintang televisi Korea Selatan-Amerika Serikat. Ia adalah salah satu selebritas paling populer dan dikenal di Asia dan telah dinobatkan oleh GQ Korea sebagai Man of the Year serta masuk ke daftar Forbes 30 Under 30 Asia.

Eric Nam adalah salah satu musisi solo Asia yang paling aktif menggelar tur dunia. Ia telah beberapa kali tampil di Indonesia termasuk di salah satu festival musik terbesar di Indonesia, We The Fest, pada 2018.

Bermusik adalah satu hal yang membuat Eric Nam merasa diterima. Sebagai seorang musisi independen, Eric Nam memegang kendali penuh atas karirnya dan bergerak dengan cara-cara yang inovatif dan tidak terduga.

Selain menjadi penyanyi, penulis lagu, entertainer, dan bintang televisi, Eric Nam juga disibukkan dengan tugasnya sebagai co-founder dan creative director DIVE Studios — perusahaan media yang ia bangun bersama saudara-saudaranya sejak 2019 yang saat ini memiliki lebih dari 1.3 juta subscriber. (RO/OL-1)