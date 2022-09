Seminggu, Jumlah Penonton Film Miracle In Cell No 7 Tembus Dua Juta

Peroleham jumlah penonton film Miracle In Cell No 7 terus bertambah. Seminggu penayangannya, film yang dibintangi oleh Vino G Bastian, Graciella Abigail, Tora Sudiro, Indro Warkop, Bryan Domani, Indra Jegel, Rigen, Mawar De Jongh, Denny Sumargo, dan Agus Kencrot ini, sudah berhasi meraih 2.425.443 penonton.

Vino G Bastian mengucapkan rasa syukurnya dengan perolehan penonton." Alhamdulillah, mudah-mudahan terbang tinggi lagi penontonnya. Terimakasih buat penonton yang sudah memberikan support untuk film ini, mudah-mudahan terhibur dan membawa manfaat. Yang belum nonton, buruan nonton bareng keluarga," ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Indro Warkop." Kita senang sekali film Miracle In Cell No 7 mendapat apresiasi yang sebesar ini. Harapannya sih, bisa lebih banyak lagi penontonnya. Terimakasih buat dukungannya untuk film Miracle In Cell No 7," jelasnya.

Film Miracle In Cell No 7 sendiri sudah tayang diseluruh bioskop Indonesia, sejak tanggal 8 September 2022 lalu, dan sampai saat ini masih tayang. (OL-12)