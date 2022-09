Bintang Squid Game Ini Jadi Pemeran Utama di Serial Star Wars

BINTANG serial drama Korea Squid Game Lee Jung Jae akan menjadi pemeran utama di serial Star Wars, yang akan tayang di Disney+ Hotstar, The Acolyte.

Disiarkan Variety, Jumat (9/9), Leslye Headland, yang dikenal sebagai ko-kreator Russian Doll, akan menjadi showrunner serial ini. Selain itu, Amanda Stenberg didapuk menjadi pemeran utama perempuan.

The Acolyte mengambil latar belakang waktu satu abad sebelum peristiwa Star Wars: Episode I - The Phantom Menace. Serial ini akan menggambarkan galaksi di puncak era High Republic, ketika Jedi berada di posisi terkuat mereka dan Sith diyakini telah dimusnahkan dari galaksi.

Baca juga: Disney+ Rilis Trailer Andor

Penambahan Lee ke seri The Acolyte menandai peran utama pertamanya setelah Squid Game, drama Netflix hit yang memperkenalkannya ke khalayak global.

Senin (11/9), Lee dan tim Squid Game akan menghadiri malam penghargaan Emmy sebagai nominasi di serial bahasa non-Inggris pertama yang pernah tampil untuk drama top.

Headland menggambarkan The Acolyte terinspirasi dari Star Wars: The High Republic. Diumumkan pada Februari 2020 dan diluncurkan sepanjang 2021, serial High Republic mencakup buku komik, drama audio, serial web, dan novel.

"Kami melihat hal-hal politik, pribadi, dan spiritual yang muncul dalam periode waktu yang tidak banyak kami ketahui," kata Headland pada Mei 2022.

"Pertanyaan saya ketika menonton The Phantom Menace selalu seperti, 'Nah, bagaimana hal-hal ini bisa sampai ke titik ini?' Bagaimana kita sampai ke titik di mana seorang penguasa Sith dapat menyusup ke Senat dan tidak ada Jedi yang mengetahuinya? Seperti, apa yang salah? Skenario apa yang membawa kita ke momen ini?," lanjutnya. (Ant/OL-1)