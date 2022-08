JKT48 Ramaikan Indonesia Makin Cakap Digital

KONSER musik Indonesia Makin Cakap Digital (IMCD) digelar di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu (27/8) dan dihadiri kurang lebih 70 ribu orang. Acara tersebut dimeriahkan oleh special performer salah satunya girl band JKT48 yang membawakan lagu-lagu kesayangan para penggemarnya.

Siapa yang tidak mengenal JKT48? JKT48 ialah idol group satu-satunya di Indonesia yang merupakan sister group pertama dari AKB48 di luar Jepang. Berdiri pada 2011 dengan produser Yasushi Akimoto, JKT48 membawa konsep idol that you can meet (idola yang dapat kamu temui) karena JKT48 tumbuh dan berkembang bersama fans. Pada Talkshow Indonesia Makin Cakap Digital JKT48 juga membawakan lagu Berani Bersuara yang sesuai dengan tema dari dua sesi bincang yang berlangsung kemarin.

Konsep teater yang show-nya nyaris setiap hari membuat para fans berlomba-lomba untuk terus melihat Oshi-nya (member kesukaannya) berkembang. Mulai dari sinilah fans pria mulai menyapa langsung, memberikan dukungan, perhatian, kritik yang membangun. Hal ini dibuktikan mulai dari lagu Flying High sampai dengan lagu Fortune Cookie In Love berhasil membuat para penonton turut ikut goyang dan bernyanyi dalam stadium International Jakarta sambil melambaikan lightstick.

Menariknya pada saat JKT48 membawakan lagu First Rabbit, di tengah-tengah ramainya penonton ada empat cowok yang ikut berdiri sambil bergoyang dengan penuh semangat dan berenergi. Sontak keempat cowok tersebut disoroti kamera utama dalam stadium. Karena kekompakan tersebut, mereka berhasil mengalihkan pandangan penonton sehingga yang lain pun ikut bergoyang dan bernyanyi disertai dengan tepukan tangan meriah dan teriakan kencang.

Tidak hanya itu, semua lagu di setiap lirik dan bait yang dibawakan JKT48 dinyanyikan bersama dengan penonton. "JKT48 gokil banget sih, gokil perform kakak JKT48, dan gokil juga fansbase-nya terlebih cowok-cowok dan aku suka banget sama lagu-lagu yang mereka bawain. Soalnya lagu mereka itu dapat menginspirasi, terus maknanya deep banget. Mungkin ya sebagian orang ada yang relate dari lagu-lagu JKT48 apalagi yang kemarin mereka bawain lagu terakhirnya Pesawat Kertas. Sumpah gila sih satu stadium nyanyi," kata Indi, penonton yang hadir di acara talkshow Indonesia Makin Cakap Digital.