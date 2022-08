Terinspirasi dari Lagu Elvis Presley, JVKE Rilis Single I Can't Help It

MUSISI, penulis lagu, dan produser viral global peraih nominasi penghargaan Grammy, JVKE, merilis single terbarunya I Can't Help It dan mengumumkan album perdananya This Is What ___ Feels Like (vol. 1-4)' (dibaca 'This Is What Blank Feels Like') yang akan dirilis pada 23 September melalui label musik AWAL.

I Can't Help It terinspirasi dari lagu ikonik Can't Help Falling in Love, yang pertama kali dibawakan oleh musisi legendaris Elvis Presley, dan mendalami lebih lanjut lagi tentang perasaan jatuh cinta.

Diproduseri oleh JVKE sendiri, lagu ini dengan sempurna mewakilkan keahlian JVKE dalam menggambarkan emosi dan rasa ke dalam lagu, baik secara lirik maupun komposisi musik.

Tentang lagu itu, JVKE bercerita, "Yang kalian dengar di detik-detik pertama lagu ini sebenarnya adalah voice note yang aku rekam saat sedang bermain di pianoku. Aku kemudian mendengarkannya lagi di hari berikutnya, dan sangat jatuh cinta dengan lagu ini, hingga akhirnya aku menyelesaikannya sebagai satu lagu yang jadi. Aku rasa dunia butuh lebih banyak lagu cinta, dan aku senang dapat membuat satu lagu cinta lagi. Elvis benar-benar adalah seorang legenda, dan aku merasa terhormat dapat merilis lagu ini."

Diproduksi sendiri oleh JVKE dan saudaranya, ZVC, di rumah mereka di Rhode Island, album baru JVKE yang akan datang merupakan kumpulan lagu-lagu yang mendokumentasi siklus dari sebuah hubungan.

Dibagi dalam 4 tahapan (jatuh cinta, patah hati, kesedihan, dan move on), JVKE memadukan melodi yang indah, lirik, dan produksi musik yang menggambarkan pengalaman jatuh cinta yang juga ia telah rasakan sendiri.

Dengan tracklist yang disusun sesuai dengan tahapan ini, JVKE berharap dapat menggambarkan berbagai emosi yang berbeda di setiap bagiannya.

JVKE dengan berani mengatakan ini adalah 'album pertama dan terakhirnya' seraya berharap dapat bebas dari ikatan tradisional tentang album dan rilisan musik, untuk rilisan-rilisan berikutnya.

Ia ingin bisa lebih terjangkau oleh pendengarnya. JVKE telah mengumpulkan lebih dari 550 juta stream dan 26+ miliar views untuk lagu-lagunya di YouTube, TikTok, dan Instagram, serta meraih lebih dari 10 juta followers di akun media sosialnya.

Single sebelumnya, This Is What Heartbreak Feels Like, dirilis menyusul kesuksesan single viralnya, This Is What Falling In Love Feels Like, yang sukses mengumpulkan lebih dari 210 juta stream secara global dan masuk ke 51 chart viral di seluruh dunia termasuk Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Hong Kong, dan sebagainya. Lagu tersebut juga sukses masuk ke chart Top 200 Spotify di 15 teritori dan chart Top 200 Shazam di 99 teritori.

Pada 2020, JVKE menarik perhatian dunia lewat single perdananya Upside Down, yang telah mengumpulkan lebih dari 200 juta stream hingga hari ini.

Kesuksesan lagu tersebut kemudian berujung pada versi remix Upside Down, yang turut menampilkan bintang pop global Charlie Puth. Kolaborasi keduanya kemudian mendapatkan nominasi MTV VMA 2021 Trending untuk kategori Best Artist x Creator Collab.

Selama beberapa bulan terakhir, nama JVKE semakin banyak dibicarakan di Asia termasuk di Indonesia.

JVKE berkolaborasi dengan RAMENGVRL di versi remix This Is What Falling In Love Feels Like" dan tampil sebagai penampil utama di Radio Fest 2021.

Saat ini, Jakarta duduk di posisi #1 daftar Top Cities JVKE di Spotify dan Indonesia masuk ke Top 20 Streaming Market-nya bersama dengan Filipina, India, Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Selain lagu-lagunya yang viral, JVKE juga berkontribusi dalam album Eric Bellinger yang mendapatkan nominasi penghargaan Grammy. JVKE juga baru-baru ini tampil di dokumenter viral dari VOX, "We tracked what happens after TikTok songs go viral" yang membuktikan bagaimana JVKE berhasil masuk ke jajaran musisi yang perkembangannya patut diikuti selama 2022. (RO/OL-1)