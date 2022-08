Ji Chang Wook dan Sooyoung SNSD Bintangi Drama If You Wish Upon Me  

TAYANG perdana di Viu, Rabu (10/8) malam waktu Korea, If You Wish Upon Me hadir menemani para penonton setia drama Korea setiap malam Rabu dan Kamis.

Bersama dengan aktor senior Sung Dong Il, Ji Chang Wook akan beradu akting dengan Sooyoung SNSD.

Serial If You Wish Upon Me mengisahkan tentang Yoon Gyeo Rye, yang diperankan Ji Chang Wook, seorang pemuda yang berusaha menghadapi kehidupan kembali setelah menjalani kehidupan di panti asuhan, pusat penahanan pemuda, dan penjara. Sejak kecil, dia hanya mengalami pengalaman yang tidak mengenakan.

Sebuah kecelakaan membuatnya mengikuti perintah pengadilan untuk menjadi sukarelawan di rumah sakit. Sekali lagi dia berjuang untuk melanjutkan hidupnya sebagai sukarelawan.

Gyeo Rye mulai memenuhi berbagai keinginan terakhir orang-orang yang sedang sakit parah dengan berbagai cara di rumah sakit tempatnya menjadi sukarelawan. Dia pun mulai mengalami perubahan dalam hidupnya.

Di tempat yang sama, dia bertemu Kang Tae Shik, yang diperankan Sung Dong Il, pemimpin tim sukarelawan di sana.

Kang Tae Shik membuat sebuah tim bernama tim Genie yang didedikasikan untuk mengabukan permintaan terakhir pasien sekarat. Tidak memandang seberapa tidak mungkinnya permintaan itu dikabulkan, Tim Genie berusaha keras untuk mewujudkannya.

Gyeo Rye juga bertemu Seo Yeon Joo, yang diperankan Sooyoung SNSD, yang merupakan perawat rumah sakit yang selalu memberikan harapan kehidupan kepada pasien. Yeon Joo tidak pernah menyerah kepada pasiennya dan selalu mencoba untuk membuat mereka lebih aktif secara fisik.

Drama itu menjadi drama debut penulis naskah Jo Ryeong Soo. Selain itu, sutradara The Cursed dan The Cursed: Dead Man’s Prey yaitu Kim Yong Wan juga turut berpartisipasi sebagai sutradara di drama ini.

Sebelum mengambil peran di drama ini, Ji Chang Wook telah membesarkan namanya di drama Healer, Suspicious Partner, Backstreet Rookie, Lovestruck in the City, dan masih banyak lagi.

Sementara sang aktor senior Sung Dong Il juga telah menyelesaikan proyeknya seperti Pawn, dan Jirisan.

Tidak kalah dari dua aktor tersebut, Sooyoung SNSD sebelumnya memainkan peran di film New Year Blues, serial Run On, dan So I Married the Anti-fan.

Siapkan hati dan waktu anda untuk menyambut 16 episode dari If You Wish Upon Me. (OL-1)