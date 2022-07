Joni Mitchell Kejutkan Penonton Newport Folk Festival

JONI Mitchell tampil penuh untuk pertama kalinya dalam tempo 20 tahun, akhir pekan lalu, mengejutkan para penonton yang menghadiri Newport Folk Festival.

Penampilan Mitchell itu melanjutkan penampilan cameonya pada awla tahun ini, ketika dia muncul saat sejumlah artis memperingati karayanya di ajang MusiCares menjelang penghargaan Grammy.

Kedua momen itu adalah penampilan langka bagi Mitchell, yang pada 2015, mengalami penyumbatan pembuluh darah di otak yang menyebabkan dia tidak bisa berbicara dan harus menjalani fisioterapi intensif.

Baca juga: Jazz Gunung Bromo Beri Penghargaan bagi Gitaris Donny Suhendra

Di Newport Folk Festival, Mitchell tampil bersama bintang musik country Brandi Carlile. Mereka membawakan sejumlah lagu termasuk lagu milik Mitchell, A Case of You dan Both Sides Now.

Penyanyi Kanada berusia 78 tahun itu juga memainkan gitar solo untuk Just Like This Train.

Mitchell terakhir kali tampil di Newport, festival tahunan yang digelar di Rhode Island, pada 1969.

Dalam konser pada Minggu (24/7), Mitchell membawakan 13 lagu termasuk lagu kenamaannya Big Yellow Taxi, The Circle Game, Summertime, Love Potion No 9, dan Why Do Fools Fall in Love. (AFP/OL-1)