Peter $un Rilis Single dan Video Klip Pay Me No Mind

RAPPER yang berbasis di Los Angeles, Amerika Serikat (AS), Peter $un alias Sunny, kembali dengan single baru Pay Me No Mind, yang dirilis melalui Red Bull Records/Mind Of A Genius. Lagu itu menjadi karya baru pertama yang ia rilis sejak album 2021-nya yang sukses Scumbaby dan menjadi awal dari lembaran baru kisah Peter $un yang terus berkembang.

Pay Me No Mind ditulis oleh Peter $un dan diproduksi bersama dengan kolaborator lamanya, Blue Rondo (Young Thug, IDK).

Lagu yang diproduksi dengan gaya stripped itu terasa sederhana namun efektif dan menjadi dasar yang sempurna untuk mengiringi lirik Sunny yang berani.

"Pay me no mind adalah lagu rap-ku yang sengaja dibuat toxic dan angkuh. Aku hanya ingin membuktikan kesuksesanku pada mereka yang pernah meragukanku. Ini memang adalah lagu underdog dengan sikap underdog. Aku ingin membuktikan bahwa mereka yang pernah meragukanku ternyata salah. Mengekspresikan sifat Sunny yang sepele," jelas Peter $un.

Lagu ini merupakan lagu pertama yang dirilis dari EP Peter $un yang akan datang, Phone Calls Gimme Anxiety, yang akan dirilis pada 22 Juli 2022.

Proyek ini merupakan upaya terapeutik dan transformatif bagi sang rapper, saat para penggemar akan diajak masuk ke perjalanan Sunny yang sangat personal, melalui lanskap musik hip-hop yang penuh teka-teki dan diiringi irama yang hipnotik.

Peter $un merekam semua emosi, pikiran, dan kebenarannya dalam musiknya, tanpa menahan diri. Rapper, vokalis, dan produser yang berbasis di Los Angeles itu menghadapi traumanya, mengungkapkan ambisinya, dan merangkul potensinya melalui soundtrack hip-hop yang dipadukan dengan instrumentasi gaya jazz yang fasih dan penuh perasaan.

Di sekolah menengah, seorang teman mengenali bakat menyanyinya dan kemudian menyemangatinya hingga ia akhirnya mulai mengambil mic dan bernyanyi.

Ia mendapatkan respon hangat untuk mixtape-nya pada 2016, Paradise Is A Day Away, dan kemudian bergabung dengan produser dan kolaborator Blue Rondo untuk merilis Don't Forget To Smile pada 2018, yang menghasilkan single sukses Love Drunk Lust (Make It Hard) [feat. Trip Carter & KnottRudy], yang berhasil meraih 3,9 juta stream di Spotify dan terus bertambah.

Pada 2021, ia merilis Scumbaby, yang mencakup lagu-lagu favorit seperti Work dan Sometimes. Meraih pujian dari berbagai tastemakers ternama, OkayPlayer menyebut musiknya sebagai "eksplorasi introspektif rap yang menyatu dengan jazz dan soul," dan KAZI menobatkannya sebagai "sebuah kekuatan musik yang kreatif."

Setelah menghasilkan jutaan stream dan mendapatkan pujian dari OnesToWatch, Lyrical Lemonade, DJ Booth, dan banyak lagi, ia kini bersiap untuk merilis EP terbarunya pada 2022, Phone Calls Gimme Anxiety. (Ro/OL-1)