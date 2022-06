Ini Lima Konflik yang ada di Drama Korea From Now On, Showtime!

SERIAL Drama Korea From Now On, Showtime! yang tayang secara eksklusif di Viu telah memasuki episode akhir dan semakin menarik dengan sejumlah misteri yang segera terungkap.

Drama itu bercerita tentang hubungan pesulap ternama yang dapat memanggil hantu bernama Cha Cha Woong (diperankan oleh Park Hae Jin). Dengan kemampuan uniknya, Cha Cha Woong membantu polisi wanita Ko Seul Hae (diperankan oleh Jin Ki Joo) membongkar kasus yang rumit dengan bantuan para hantu.

Di balik kerja sama mereka, hubungan keduanya pun semakin dekat. Di sisi lain sebenarnya Cha Cha Woong dan Ko Seul Hae pernah bertemu di masa lalu.

Baca juga: Ini Tiga Hubungan Karakter di Serial Bloody Heart

Berikut lima konflik yang terjadi di antara sejumlah karakter dalam drama Korea From Now On, Showtime!, yang menarik untuk diikuti dan disimak, dikutip dari siaran pers.

1. Seo Hee Soo terpanah asmara

Seo Hee Soo (diperankan oleh Kim Jong Hoon) merupakan cinta pertama Ko Seul Hae (Jin Ki Joo). Perasaan ingin memiliki Seul Hae berubah menjadi ambisi yang buruk semenjak dirasuki roh jahat Hae Chun Moo (diperankan oleh Lee Dong Ha). Seo menjadi mudah marah dan menggunakan kekuatan jahat Hae dalam bertindak.

Seo membuat penjahat yang ingin menikam Heul Sae melukai diri sendiri. Satu pukulan keras darinya langsung melumpuhkan si penjahat dan membuat Seul Hae bertanya-tanya mengenai kekuatan misterius yang dimiliki detektif ini.

2. Kasus di Terowongan Kangguk

Terjadi kasus misterius di Terowongan Kangguk yang menyebabkan banyak mobil jenis Adagio hitam mengalami kecelakaan. Para pengemudi mobil mengatakan mereka melihat sosok perempuan bergaun putih berada di terowongan tersebut. Sayangnya, sosok perempuan itu tidak terekam oleh CCTV.

Kasus itu diungkap oleh Seul Hae. Penyebabnya yaitu gangguan dari sosok perempuan bergaun putih bernama Kim Mi Young (diperankan oleh Hong Soo Hyun), mantan kekasih Ma Dong Chul (Ko Kyu Phil).

Mi Young dibunuh oleh Luak (diperankan oleh Ha Sung Kwang) karena ia menyaksikan bos mafia itu menusuk Ma Dong Chul. Luak dapat diketahui sebagai pelaku kejahatan karena Mi Young ingat terdapat bekas pisau panjang di bawah mata pembunuhnya.

Petunjuk lain termasuk mobil Adagio hitam yang dipakai di tempat kejadian perkara pembunuhan Mi Young.

3. Cha Cha Woong berbaikan dengan Choi Geom

Persahabatan Cha Cha Woong dan Choi Geom (diperankan oleh Jung Joon Ho) sempat mengalami masa krisis. Cha Cha Woong teringat dengan pengkhianatan Choi Geom di masa lalu yang menuduh Poong Baek (kehidupan Cha Cha Woong di masa lalu) melakukan pengkhianatan.

Kedekatan Poong Baek dengan Putri Chun Hwa (diperankan oleh Jin Ki Joo) membuat iri Hae Chun Moo yang juga menyukai sang putri. Hae Chun Moo ingin menyingkirkan Poong Baek karena ambisinya untuk menguasai Kerajaan Seora. Bagaimana nasib Putri Chun Hwa dan Poong Baek?

4. Seo Hee Soo ingin menyingkirkan Cha Cha Woong

Penolakkan dari Ko Seul Hae membuat Seo Hae Soo menaruh dendam terhadap Cha Cha Woong. Hee Soo berencana menyingkirkan Cha Cha Woong dengan menggunakan kekuatan jahatnya untuk menyulut kebakaran di acara amal Panti Asuhan Dajung.

Cha Cha Woong kemudian kesulitan untuk keluar dari ruangan karena pintu yang terkunci dari luar. Beruntung nyawanya dan direktur panti asuhan berhasil selamat. Siapakah yang menyelamatkan mereka?

5. Beratnya melepas karyawan Magic Factory ke Nirwana

Choi Geom dihukum selama 2000 tahun tidak dapat memasuki Nirwana karena ia melakukan bunuh diri. Di sisi lain, karyawan hantu Magic Factory tidak mau jika Choi Geum ke Nirwana sebelum Cha Cha Woong memenuhi janjinya kepada mereka.

Choi Geum berpikiran jika tanpa bantuan karyawan hantu Magic Factory, Cha Cha Woong tidak dapat bekerja sebagai pesulap. Apa yang harus ia lakukan? (Ant/OL-1)