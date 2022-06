Rio Adiwardhana Rilis Cinta Tak Harus Memiliki

RIO Adiwardhana sebagai salah satu solois di industri musik Tanah Air kembali menghadirkan single terbarunya yang bertajuk Cinta Tak Harus Memiliki (CTHM).

Single ini masih bertemakan tentang cinta, namun mendapatkan sentuhan yang berbeda dari single-single sebelumnya sehingga terasa lebih segar.

"Nuansa lagu Cinta Tak Harus Memiliki (CTHM) ini sangat menunjukkan ketegaran hati seorang pria ketika melepas kepergian sang wanita yang tidak mungkin bisa bersatu karena sebuah alasan yang sangat mendasar meskipun mereka masih saling mencintai," ujar Rio dikutip dari siaran pers, Selasa (7/6).

Di bawah naungan label musik CatNClaw, lagu yang terilhami pengalaman sahabat Rio itu kini bisa dinikmati oleh masyarakat di Indonesia.

Karya itu menarik karena disiapkan sejak 2006, dengan proses panjang ada tiga karya yang ditetaskan Rio dan salah satunya adalah CTHM.

Nantinya Rio akan merilis dua karya selanjutnya dan menjadikan karya- karyanya ini sebagai trilogi yang berkaitan dan berkesinambungan.

Kini Cinta Tak Harus Memiliki (CTHM) sudah tersedia di berbagai digital streaming platform di Tanah Air bersamaan dengan

musik videonya yang bisa disaksikan di kanal YouTube CatNClaw serta Rio Adhiwardhana official. (Ant/OL-1)