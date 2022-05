SETELAH sukses tampil di drama Korea Twenty Five, Twenty One, aktris Bona akan beradu akting dengan Woo Do Hwan di Joseon Lawyer.

Mengutip laporan dari Soompi, Selasa (10/5), kabar tersebut juga telah dikonfirmasi agensi Bona. Agensi itu mengatakan Bona sudah menyetujui tawaran untuk tampil di drama Joseon Lawyer.

"Benar bahwa Bona telah menerima tawaran untuk membintangi Joseon Lawyer. Dia sedang meninjau tawaran tersebut," ungkap agensi Bona.

Baca juga: Usai Wamil, Doojoon Highlight Bintangi Drama Korea

Berdasarkan webtoon dengan judul yang sama, Joseon Lawyer adalah drama yang mengikuti kisah pengacara jahat bernama Kang Han Soo. Namun, setelah melewati banyak hal, dia memutuskan untuk menjadi pengacara yang baik dan adil.

Dalam drama ini, Bona dikabarkan akan berperan sebagai Lee Yeon Joo, yang merupakan klien Kang Han Soo.

Lee Yeon Joo digambarkan memiliki banyak rahasia. Saat bertemu Kang Han Soo, dia pun sebenarnya menaruh rasa dendam. Akan tetapi dia bingung saat emosnya semakin rumit.

Selain di Twenty Five, Twenty One, Bona juga pernah tampil dalam beberapa proyek termasuk Girls Generation 1979. (Ant/OL-1)