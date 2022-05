Jelang Peluncuran Album, Lamar Rilis Video Klip Kejutan

KENDRICK Lamar memberikan kejutan untuk para penggemar dengan meluncurkan lagu dan video klip baru menjelang peluncuran albumnya, pekan ini.

Dalam video The Heart Part 5, wajah sang rapper berubah-ubah menjadi OJ Simpson, Kanye West, Jussie Smollett, Will Smith, Kobe Bryant, dan Nipsey Hussle.

Deepfakes, media manipulasi di mana wajah seseorang digantikan dengan wajah lain, membuat Lamar bicara dengan wajah Smith atau West, selebritas yang menjadi bagian dari kontroversi baru-baru ini.

The Heart Part 5 tampaknya menyerukan empati dan pemahaman yang lebih besar tentang masalah sosial termasuk rasisme dan kemiskinan yang mengakar pada individu.

The Heart Part 5 sudah muncul di platform streaming jelang peluncuran Mr. Morale and the Big Steppers, yang akan menjadi proyek panjang pertama Lamar sejak DAMN pada 2017.

DAMN adalah karya yang membuat rapper ini mendapatkan hadiah Pulitzer untuk musik.

Lamar juga melakukan kurasi dan berkontribusi dalam sejumlah lagu untuk lagu tema film Black Panther, termasuk All The Stars, yang mendapat nominasi Grammy dan Oscar. (Ant/OL-1)