Kylie Minoque dan Jason Donovan akan Reuni di Episode Pamungkas Neighbours

KYLIE Minoque dan Jason Donovan akan kembali tampil di opera sabun Australia Neighbours di episode pamungkasnya setelah keduanya absen selama lebih dari 30 tahun.

Kedua selebritas Australia itu meluncurkan karier mereka lewat opera sabun itu, yang Maret lalu, diumumkan akan berakhir setelah mengudara selama hampir 37 tahun.

Sebelum menjadi bintang dunia, Minoque dan Donovan meraih popularitas sebagai pasangan di opera sabun itu pada akhir 1980-an dan juga berkencan di dunia nyata, meski hubungan asmara mereka tidak bertahan lama.

"Kami senang bahwa Jason dan Kylie akan pulang dan ambil bagian dalam episode pamungkas Neighbours," ujar produser eksekutif opera sabun itu Jason Herbison di Twitter.

"Scott dan Charlene merupakan pasangan paling ternama Neighbours dan rasanya tidak tepat mengakhiri serial ini tanpa kehadiran mereka," lanjutnya mengacu pada nama karakter Monoque dan Donovan.

Serial Neighborus, yang juga melontarkan karier Margot Robie dan Russell Crowe, dua bulan lalu, mengumumkan serial itu akan berakhir

Minoque mulai ternama saat membintangi opera sabun itu pada 1986-1988 sebelum kemudian menjadi bintang musik pop.

Dia berduet dengan Donovan pada 1988 di lagu Especially For You, yang terjual sebanyak lebih dari 1 juta kopi di Inggris.

Keduanya sempat bereuni pada 2012 membawakan lagu Especially For You dalam sebuah konser di London. (AFP/OL-1)