Belum Sehat, Celine Dion Tunda Lagi Tur Eropa

PENYANYI Celine Dion kembali menunda tur bertajuk 'Courage World Tour' karena masalah kesehatan.

"Saya sangat menyesal kami harus mengubah rencana tur Eropa sekali lagi. Pertama, kami harus memindahkan acara karena pandemi, sekarang masalah kesehatan saya yang menyebabkan kami menunda pertunjukan," ujar Dion, Sabtu (30/4).

Dalam pernyataannya kepada para penggemar, pelantun tembang My Heart Will Go On ini secara langsung memberikan kabar terbaru yang lebih rinci tentang kondisinya, yang sebelumnya ia identifikasi sebagai kejang otot parah dan teru menerus. Dia juga sempat berjanji akan melakukan yang terbaik untuk bisa kembali tampil.

"Saya merasa lebih baik tapi saya masih mengalami beberapa kejang. Saya harus dalam kondisi prima ketika saya di atas panggung," kata Dion.

"Sejujurnya saya tidak sabar tapi saya belum sampai di sana. Saya melakukan yang terbaik untuk kembali ke level yang saya butuhkan sehingga saya bisa memberikan 100% di pertunjukan saya karena itulah yang pantas Anda dapatkan," ungkapnya.

Baca juga: Alami Gangguan Kesehatan, Celine Dion Batalkan Tur di AS dan Kanada

Tur Eropa dijadwalkan mulai 25 Mei di Birmingham, Inggris dan berakhir pada 24 September tahun ini. Dengan jadwal baru, pertunjukan akan dimulai pada 24 Februari 2023 di Praha dan berlangsung hingga 4 Oktober 2023.

Musisi ini telah menyelesaikan 52 pertunjukan di Amerika Utara yang pertama sebelum Maret 2020, ketika pandemi menutup industri hiburan. Sejak penundaan pandemi, Dion telah menunda residensi Las Vegas dan bagian Amerika Utara dari 'Courage World Tour'.

Pada Oktober 2021, penyanyi pemenang penghargaan itu menunda residensinya di Vegas yang awalnya dijadwalkan pada November 2021 serta Januari dan Februari 2022. Dion membatalkan tanggal Amerika Utara dari tur globalnya, yang telah dijadwalkan untuk dimulai pada 9 Maret. Belum ada pengumuman kapan residensi atau tanggal Amerika Utara akan dijadwal ulang.(Ant/OL-5)