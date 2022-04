Festival Film Cannes 2022 Tambah Dua Film ke Daftar Resmi

PENYELENGGARA Festival Film Internasional Cannes menambahkan dua judul lagi ke dalam daftar resmi (official selections) tahun ini. Cannes, pada hari Jumat waktu setempat, mengatakan akan menayangkan "As Bestas" dari sutradara Rodrigo Sorogoyen di slot Cannes Première tahun ini.

Festival juga akan mengadakan pemutaran khusus untuk "Salam", film dokumenter dari pembuat film Prancis Mélanie Georgiades alias Diam's, Houda Benyamina ("Divines", "The Eddy") dan Anne Cisse ("Buck").

Film fitur Sorogoyen, "Mother", adalah sebuah adaptasi dari film pendek yang dinominasikan Oscar pada 2017, diputar di Festival Film Venesia pada tahun 2019.

Film thriller terbarunya dibintangi oleh Denis Ménochet ("Inglourious Basterds", "Peter von Kant") dan Marina Foïs ("Polisse") sebagai pasangan Prancis yang pindah ke desa kecil untuk lebih dekat dengan alam. Tetapi, kehadiran mereka mengobarkan dua penduduk setempat ke titik permusuhan langsung dan kekerasan yang mengejutkan.

Cannes pekan lalu menambahkan tiga film ke daftar kompetisinya yaitu "The Eight Mountains: karya sutradara Belgia Charlotte Vandermeersch dan Felix Van Groeningen ("The Broken Circle Breakdown"); "Un Petit Frere" karya Léonor Serraille; dan "Tourment sur iles" karya Albert Serra.

Baca juga: Aktor Prancis Vincent Lindon Pimpin Festival Film Cannes ke-75

Film di kategori out-of-competition lainnya yang ditambahkan sejak konferensi pers festival Cannes 14 April termasuk komedi romantis musikal "Don Juan" karya Serge Bozon yang dibintangi oleh Virginie Efira dan Tahar Rahim.

Lebih lanjut "Nuit du 12" karya Dominik Moll; serta drama "Chronique d'une liaison passagère" karya Emmanuel Mouret; dan "L’innocent" buatan aktor-sutradara Louis Garrel.

Aktor Prancis Vincent Lindon ("Titane") memimpin juri kompetisi Cannes tahun ini, bersama sutradara Asghar Farhadi ("A Hero"), Jeff Nichols ("Take Shelter"), Ladj Ly ("Les Miserables") dan Joachim Trier ("The Worst Person in the World").

Ada pula aktor-sutradara Rebecca Hall ("Passing") Jasmine Trinca ("Miele"); aktor Deepika Padukone ("Chennai Express") dan Noomi Rapace ("Lamb") bergabung menjadi juri.

Festival Film Cannes ke-75 berlangsung pada 17-28 Mei.(Ant/OL-5)