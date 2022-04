Uchy Amyrtha Daur Ulang Mohon Ampun

VOKALIS salah satu vokalis band legendaris, KSP Band, Uchy Amyrtha, merilis single solo berjudul Mohon Ampun, yang sebelumnya sempat dinyanyikan Vina Panduwinata pada 1984.

Mengutip siaran pers, Selasa (26/4), single Mohon Ampun menjadi comeback pertama Uchy sebagai penyanyi solo. Dia terakhir kali merilis single solo pada 1994 lewat lagu Hati Seluas Samudra.

Lagu Mohon Ampun, yang dinyanyikan kembali oleh Uchy dengan aransemen dan ciri khas yang baru itu berkisah tentang seseorang yang memohon ampunan kepada Sang Maha Pencipta.

Baca juga: Reality Club Rilis Single Anything You Want

Di dalam lagunya, terdapat sebuah keresahan dan penyesalan sebagai manusia yang memiliki banyak kesalahan. Walau begitu, dia tetap berharap dapat memperoleh kebahagiaan yang hakiki.

"Tema ini dipilih karena sesuai degan isi hati saya sebagai umat manusia yang ingin mendapat pengampunan dan mungkin bisa mewakili suara hati sesama umat manusia secara keseluruhan, bukan di agama tertentu saja," kata Uchy.

Dalam proses pembuatannya, Uchy turut dibantu oleh Rahmat Widiyanto sebagai produser eksekutif, Adjie Soetama dan Chandra Darusman sebagai komposer sekaligus penulis lirik, Ari Renaldi sebagai arranger, mixing, dan mastering.

Kemudian, ada Rudi Zulkarnain pada bass, Topan Abimanyu pada gitar dan Nurul Rahayu sebagai vocal director sekaligus vocal arranger.

Single terbaru Uchy berjudul Mohon Ampun sudah bisa didengarkan di seluruh platform streaming digital di Indonesia. (Ant/OL-1)