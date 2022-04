Vidie Yall Rilis Single Pengen Cuti

RAPPER Indonesia Vidie Yall merilis single terbaru berjudul Pengen Cuti, yang mengangkat tema yang dekat dengan para pekerja di zaman sekarang.

Diambil dari kisah pribadinya, melalui lagu Pengen Cuti, Vidie Yall menceritakan tentang kondisi karyawan yang ingin cuti sehingga dia dapat rehat sejenak atau healing dari kesibukan bekerja.

"Ya bener, cerita ini diambil dari kisah hidup saya sendiri yang memang adalah seorang karyawan. Sebagai seorang karyawan tentu kita butuh healing dong," kata Vidie melalui keterangan resmi, dikutip Kamis (14/4).

Baca juga: Aqeela Calista dan Rassya Hidayah Berduet di Lagu Bintang

Dalam proses pembuatan lagu tersebut, Vidie Yall dibantu oleh Razi Rais, yang sebelumnya membantu pembuatan single sebelumnya.

Video musik untuk lagu Pengen Cuti juga dihadirkan oleh Vidie Yall dengan mengambil lokasi di Bali, sesuai dengan penggalan liriknya yang berbunyi, "I need vacation, pengen ajuin cuti, at least terbang ke Bali".

"Inti dari lagu ini adalah pengen kasih tahu aja ke para pekerja kalau memang dapat cuti, kalo bisa benar-benar menikmati masa cuti itu. Pergi liburanlah kemana gitu, jangan hanya selonjoran saja di rumah," ujar Vidie.

Lagu Pengen Cuti kini telah tersedia secara digital, sementara video musiknya dapat ditonton di kanal YouTube dari Vidie Yall.

Ke depannya, Vidie Yall berjanji akan terus merilis karya baru dengan tema yang dekat dengan kehidupan banyak orang. (Ant/OL-1)