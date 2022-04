Season Finale Serial Anime Attack on Titan akan Tayang 2023

SERIAL anime populer Attack on Titan The Final Season Part 2 telah berakhir, pekan lalu, bersamaan dengan pengumuman babak akhir dari Attack on Titan The Final Season akan tayang pada 2023.

Dikutip dari Anime News Network, Rabu (13/4), deskripsi teaser dalam Bahasa Inggris menyebut bagian selanjutnya sebagai Part 3, namun, teks Bahasa Jepang menyebutnya sebagai kanketsu-hen -- atau secara harafiah diartikan sebagai 'kesimpulan'.

Bagian dua musim ini sebelumnya ditayangkan perdana dengan episode 76, bertajuk Danzai (Hukuman), di saluran NHK General pada 9 Januari 2022.

Serial anime ini tayang di sejumlah platform streaming legal di Indonesia.

Serial anime Attack on Titan The Final Season bagian kedua ini menampilkan staf yang kembali dari musim sebelumnya, termasuk sutradara Yuichiro Hayashi dari MAPPA, penulis naskah Hiroshi Seko, desainer karakter Tomohiro Kishi, dan komposer musik Hiroyuki Sawano dan Kohta Yamamoto. Anime ini juga menampilkan jajaran pengisi suara yang kembali memerankan tokoh masing-masing.

Babak pertama dari Attack on Titan The Final Season tayang perdana di NHK pada Desember 2020.

Sementara, musim perdana anime ini ditayangkan perdana pada April 2013, dan musim kedua ditayangkan perdana pada April 2017.

Bagian pertama dari musim ketiga ditayangkan perdana pada Juli 2018, dan paruh kedua ditayangkan perdana di Jepang di saluran NHK General pada April 2019.

Manga-ka Hajime Isayama meluncurkan manga Attack on Titan asli di Majalah Bessatsu Shonen Kodansha pada 2009, dan mengakhiri seri pada April 2021. Adapun seri manga-nya berakhir di volume ke-34 yang terbit pada Juni 2021. (Ant/OL-1)