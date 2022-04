Selegram Fuji An Terjun ke Bisnis Kuliner dengan Berkolaborasi

TAK mau kalah dengan kekasihnya Thariq Halilintar, Selegram dan Youtuber muda Fuji An ikutan terjun ke bisnis kuliner.

Selegram muda berusia 20 tahun dengan nama lengkap Fujianti Utami melalui memutus membuka bisnisnya dengan kolaborasi perdananya dengan Street Boba by Jovi Adhiguna dan Nikmat Group.

Bahkan dengan memanfataan momen menjelang Ramadhan, Fuji An turut meluncurkan empat menu baru.

Ditemui dalam kegiatan jumpa pers launching 4 menu baru di Street Boba Ampera, Kamis (31/03), Fuji An menceritakan awal mula dirinya turut berkolaborasi.

“Dari awal aku anaknya emang suka ngemil, suka coklat banget, jadi memang begitu aku ditawarin kesempatan untuk kolaborasi dengan Street Boba, aku langsung berbinar-binar seneng banget,” Fuji An.

Fuji juga menambahkan bahwa sekalipun sebelumnya sudah banyak tawaran yang masuk untuk bisnis bareng.

Namun Fuji mengungkapkan dirinya yakin dengan Street Boba dikarenakan brand-nya sendiri sudah dikenal baik di masyarakat.

Baca juga: Selebgram Larissa Rochefort Gelar Vaksinasi agar Warga Dapat Mudik



“Kalau Street Boba itu udah pasti enak, aku memang dari awal udah suka, sering order juga, dan memang cocok,” jelasnya.

Jovi Adhiguna, selaku owner dan brand partner dari Street Boba juga mengungkapkan kesenangan dirinya bisa kenal dengan Fuji An untuk kolaborasi ini,

“Fuji ini anaknya ga neko2, diajak ngapain aja mau, apa adanya, asik, supel, dan professional banget. Aku walaupun belum kenal Fuji in person, tapi begitu kenal udah seneng banget karena anaknya memang baik,” kata Jovi.

Empat Menu baru kolaborasi Street Boba x Fuji An ini terdiri dari Banana Fujimi (Banana Fresh Milk with Unicorn Boba) dengan harga 29 ribu, Fuji Sweetchoco (Chocolate Lotus Fresh Milk with Boba Brown Sugar) dengan harga Rp 38 ribu

Fuji Lemonpop (Passion and Lemon Soda with Yakult Popping Boba) dengan harga Rp 30 ribu, dan terakhir Fuji Kokonatsu (Pistachio Coconut Fresh Milk with Boba Brown Sugar) dengan harga Rp 29 ribu. semua harga tersebut merupakan harga untuk size regular.

Empat menu ini juga disajikan dalam kemasan Big Cup dan Mini Cup, sehingga para customer bisa memilih minuman favorit nya sesuai ukuran yang diinginkan.

Empat menu ini sudah dapat dipesan per hari ini tanggal 31 Maret 2022 di semua outlet Street Boba di Indonesia.

Street Boba yang merupakan bagian dari Nikmat Group, telah berdiri sejak tahun 2019 dan sudah tersebar lebih dari 160 store di seluruh Indonesia.

Para Bobagang (sebutan untuk pecinta Street Boba) bisa order Street Boba baik itu dengan datang langsung atau take away atau bisa juga melalui aplikasi online delivery seperti GoFood, GrabFood, Shopee Food, dan Traveloka Eats.

Ketika ditanyai yang mana pilihan favoritnya, dengan mudah Fuji menyebutkan Fuji Sweetchoco karena memang dirinya suka coklat dan lotus dan juga Fuji Kokonatsu.

“Aku tuh sebenarnya gak suka kacang-kacangan ya, tapi aku kaget banget ini Fuji Kokonatsu minumannya enak banget perpaduan coconut dan pistachio, sumpah ini enak banget, wajib coba, aku bisa minum 2-3 cup sekaligus soalnya,” kata seorang Bobagang.

Jovi juga menambahkan,“Untuk menyambut Ramadhan ini, kita ga cuma siapin menu yang manis manis aja, tapi juga yang seger, ada Fuji Lemonpop yang soda asam segar, jadinya cocok juga untuk menemani Bobagang untuk menyegarkan momen buka puasa Ramadhan.

Sudah dipastikan empat menu baru kolaborasi dengan Street Boba ini sudah Fuji approved (sudah ok), dikarenakan semuanya sudah melalui proses revisi yang panjang yang disesuaikan dengan selera Fuji An sendiri.

Ketika ditanyai mengenai inspirasi berbisnis, Fuji An tidak ragu menyebut kakaknya,

“Abang dulu kan pernah bisnis kebab, aku ngeliat seru banget bisa belajar atur uang, dan atur stok, ya makanya aku bener-bener seneng banget untuk bisa terjun ke bisnis kuliner bareng Street Boba,” ucap Fuji.

Jovi Adhiguna juga menambahkan bahwa dirinya dan pihak Nikmat Group selalu terbuka untuk terus bisa memiliki kolaborasi jangka panjang dengan Fuji An.

Menandai kolaborasi perdana dengan Fuji An ini, pihak Street Boba juga menginformasikan bahwa akan ada promo Ramadhan menyambut di-launching-nya menu baru ini. (RO/OL-09)