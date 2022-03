Prekuel Game of Thrones, House of the Dragon, akan Tayang 21 Agustus

HOUSE of the Dragon, serial baru HBO, yang mengambil lokasi 200 tahun sebelum Game of Thrones, akan tayang perdana pada 21 Agustus mendatang. Hal itu diungkapkan jaringan televisi itu, Rabu (30/3).

Serial 10 episode itu akan melakukan debut pada 21 Agustus di HBO dan kemudian bisa ditonton secara streaming di HBO Max di Amerika Serikat (AS) dan di negara lain tempat platford WarnerMedia bisa diakses.

House of the Dragon diambil berdasarkan buku Fire and Blood karya George RR Martin dan berkisah mengenai keluarga Targaryen, kerabat karakter utama Game of Thrones, Daenerys Targaryen.

Bintang serial baru itu antara lain adalah Emma D'Arcy, Matt Smith, Rhys Ifans, serta and Olivia Cooke.

Game of Thrones meraih sukses besar dan mendapatkan banyak penggemar serta penghargaan setelah tayang delapan season sejak 2011 hingga 2019. (AFP/OL-1)