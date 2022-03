Bintangi Soundtrack #1, Han So-hee Ingat Cintanya tak Berbalas

AKTRIS Han So-hee mengaku kembali mengingat pengalaman cintanya di masa lalu ketika menjalani peran di drama Korea, Soundtrack #1.

"Serial ini membuatku melihat kembali saat-saat aku jatuh cinta tak berbalas ketika aku masih muda dan membawa kembali kenangan dan perasaan yang aku miliki saat itu," kata Han So-hee, Rabu (16/3).

Soundtrack #1 yang dijadwalkan tayang pada 23 Maret itu bercerita tentang fotografer Han Sun-woo (diperankan oleh Park Hyung-sik) dan penulis lirik lagu Lee Eun-soo (Han So-hee) yang kebetulan tinggal bersama selama dua minggu. Keduanya menjalin pertemanan selama 20 tahun.

Saat Sun-woo dan Eun-soo tinggal di bawah atap yang sama, hubungan antara keduanya berubah. Mereka memiliki perasaan satu sama lain, mengaburkan batas antara persahabatan dan cinta.

Soundtrack #1 digarap oleh sutradara Kim Hee-won, yang sebelumnya menyutradarai serial hit, Vincenzo. Sementara naskah Soundtrack #1 ditulis oleh Ahn Sae-bom.

Han mengaku alasan terbesar dirinya bergabung dengan proyek serial ini karena ingin bekerja sama dengan sutradara Kim.

"Meskipun ada banyak alasan, saya pikir yang terbesar adalah sutradara Kim. Sebelum kami memulai produksi, kami memiliki banyak diskusi dan saya merasa yakin bahwa itu akan menjadi proyek yang menarik dan menyenangkan," ungkapnya.

Han mengungkapkan merasa memiliki banyak kesamaan dengan karakter yang ia perankan. Karakter Lee Eun-soo, ujarnya, memiliki kepribadian yang lugas dan bersemangat tinggi.

"Karakternya mungkin terlihat sederhana, tapi dia jujur pada perasaannya dan lugas. Sifat-sifat kepribadian itu membuatku tertarik pada karakter itu," tuturnya.

Han menambahkan bahwa karakter dari serial ini akan berbeda dari peran yang ia mainkan sebelumnya, seperti di serial "My Name" atau "The World of the Married."

"Saya gugup dan bersemangat untuk menunjukkan jenis karakter yang berbeda dari peran saya sebelumnya. Bagi para penggemar yang mengenal saya yang sebenarnya, saya ingin tahu bagaimana reaksi mereka melihat saya memainkan karakter yang mirip dengan saya," pungkasnya.

Han memulai debutnya pada 2017 sebagai peran pendukung dalam serial Reunited Worlds. Namanya semakin meroket setelah membintangi The World of the Married pada 2020.

Ia juga akan bermain di serial romansa periode Gyeongseong Creature bersama dengan aktor Park Seo-joon. Soundtrack #1 merupakan serial empat bagian yang setiap episodenya akan dirilis setiap Rabu mulai 23 Maret di Disney+.(Ant/OL-5)