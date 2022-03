Video Musik Barbie Girl Tembus Angka 1 Miliar di YouTube

VIDEO musik Barbie Girl, yang dipopulerkan grup musik Aqua pada 1990-an, telah melewati angka 1 miliar penayangan di YouTube, dilansir Variety.

Lagu hit yang dirilis pada 1997 itu diunggah ke YouTube pada 2010 oleh grup asal Denmark-Norwegia itu. Barbie Girl memiliki rata-rata penayangan lebih dari 400.000 ribu setiap hari selama 12 bulan terakhir.

Video itu menampilkan empat anggota grup Aqua Soren Rasted, Claus Norreen, Rene Dif, dan Lene Nystrm dalam set warna yang mencolok.

Lagu dan video tersebut seolah-olah merupakan sindiran dari boneka ikonik Mattel, mengoceh tentang hubungan seksual implisit antara Barbie dan Ken.

Lirik pada bagian chorus lagu berbunyi, "I'm a Barbie girl, in the Barbie world / Life in plastic, it's fantastic / You can brush my

hair, undress me everywhere / Imagination, life is your creation."

Mattel telah menggugat MCA Records, label Aqua, atas lagu Barbie Girl dengan tuduhan bahwa lirik lagu tersebut menghubungkan tema seksual dan tema buruk lainnya terhadap produk Barbie.

Pengadilan banding memutuskan bahwa Barbie Girl dilindungi sebagai parodi di bawah Amandemen Pertama, dan kasus itu dibatalkan.

Pada 2009, Mattel melisensikan Barbie Girl untuk digunakan dalam kampanye iklan.

Video musik 1990-an lainnya yang mencapai klub miliaran penayangan YouTube termasuk Guns N' Roses November Rain, Smells Like Teen Spirit dari Nirvana, What's Up; dari 4 Non Blondes, Zombie dari The Cranberries, Whitney Houston dengan I Will Always Love You, dan I Want It That Way dari Backstreet Boys.

Barbie Girl Aqua menduduki puncak tangga lagu secara global ketika dirilis dan itu tetap menjadi salah satu lagu terlaris di Inggris. (Ant/OL-1)