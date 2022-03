Gavin Haley Lakukan Come Back Lewat Body Language

PENYANYI, penulis lagu, dan multiinstrumentalis Gavin Haley merilis Body Language, single terbaru dan sekaligus single pertamanya sejak EP 2021 miliknya Bike Rides Alone, yang ia rilis melalui Red Bull Records.

Musisi Los Angeles tersebut berkolaborasi dengan produser serta penulis lagu Skylar Mones (Dua Lipa, Kesha) dan Nick Bailey (Demi Lovato, Marshmello, Machine Gun Kelly) di single terbarunya.

Nuansa produksi musik yang prima dan lembut menjadi landasan yang sempurna untuk warna vokal Gavin yang dinamis. Suara falsetto dan nyanyian semirap dari Gavin bersinar sepanjang lagu.

Para pendengar diajak duduk bersama Gavin lewat lirik-lirik seperti, “I love the conversation where we don’t even gotta say a word, it’s all in your body language.”

“Aku tidak ingin menjadi seorang musisi yang hanya membuat lagu-lagu sedih atau lagu-lagu bahagia. Aku ingin menyampaikan sebuah cerita,” ujar Gavin. “Aku ingin musikku menemani semua pendengarnya di semua momen yang mereka lewati. Di satu sisi aku adalah seseorang yang ingin dipeluk. Namun di satu sisi aku adalah seseorang yang penuh energi, ambisi, dan sangat orang yang sangat loud. Ada sebuah perbedaan besar di antara keduanya.”

Gavin Haley merilis EP perdananya pada 2019 berjudul Long Game, yang melahirkan lagu hit The Way I Am feat. Ella Vos, yang sukses mengumpulkan lebih dari 50 juta stream secara global dan menarik perhatian Asia Tenggara.

Lagu tersebut viral di media sosial dan menembus sejumlah chart viral di Asia serta mendapatkan treatment remix dari bintang R&B Korea Selatan, SOLE, pada 2020 dan dengan salah satu bintang terbesar Thailand Mew Suppasit tahun lalu.

Kolaborasi Gavin dan Mew membawa mereka ke posisi #1 trending topic di Thailand dengan tagar #GavinxMew, dan disusul tagar #TheWayIAm, yang berada di posisi #3 daftar trending topic.

Di luar Thailand, kolaborasi antara Gavin dan Mew masuk ke Top 10 trending topic di Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Filipina dan membawa #TheWayIAm ke posisi #17 trending topic dunia.

Berkat EP 2020, Unfolding, Gavin mendapatkan lebih dari 1 juta monthly listeners di Spotify (dengan total 3 juta stream di 2 pekan pertama sejak Unfolding dirilis).

EP tersebut menampilkan lagu Tati feat. Yung Pinch, yang menarik perhatian Travis Barker dari Blink-182 yang kemudian merekam versi remixnya sendiri.

Gavin masuk ke daftar “The Talented Emerging Artists Making Their Mark on the Musical Landscape” dari People Magazine. Selain itu, EP Unfolding turut mendapatkan pujian dari Flaunt, Billboard, American Songwriter, dan berbagai publikasi internasional lainnya.

Indonesia, saat ini, masuk ke Top 10 Countries Gavin berdasarkan data streaming bersama Taiwan, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. (RO/OL-1)