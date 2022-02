Soundwave Gandeng Teza Sumendra Rilis Single F

Menjelang hari kasih sayang atau Valentine, Rinni Wulandari dan Jevin Julian yang tergabung dalam Soundwave merilis single terbaru berjudul "F" yang berkolaborasi dengan Teza Sumendra.

Selain menghadirkan warna khas Soundwave dengan musik electronic dance, "F" juga dihadirkan dengan beat yang membuat lagu tersebut terdengar lebih seksi. Liriknya pun terbilang cukup eksplisit.

"Karena single ini ditulis di bulan Valentine, kali ini kita ingin memberikan lagu cinta yang sedikit nakal dengan memberi tema 'Naughty Valentine'," jelas Soundwave sebagaimana dikutip dari siaran pers pada Kamis (10/2).

Meski menceritakan tentang kemesraan bercinta dengan pasangan, lirik "F" dapat membuat penikmat musik memiliki penafsiran yang berbeda.

Kolaborasi Soundwave dan Teza ini tercipta secara tidak sengaja saat Teza berada di studio untuk menggarap single untuk album milik Rinni. Teza kemudian terkesan dengan beat yang sedang dibuat Jevin. Mereka pun akhirnya sepakat untuk fokus menggarap "F".

Dalam pembuatannya, "F" memberikan banyak kejutan baik untuk Soundwave maupun Teza. Mereka yang sudah terbiasa bekerja sama sebelumnya, akhirnya mampu belajar untuk menulis lagu sekaligus membuat komposisi dari tiga kepala serta tiga ide yang berbeda.

Hal tersebut tentu disyukuri oleh Soundwave karena membuat mereka semakin berkembang sebagai seorang musisi. Selain itu, dukungan dari para penggemar juga membuat mereka semakin siap untuk memberikan lagu-lagu baru ke depannya demi menyambut album terbaru mereka.

Dengan dirilisnya "F", Soundwave berharap penikmat musik dan penggemar dapat merayakan Hari Valentine dengan nuansa yang berbeda.

“Merayakan Valentine tidak harus identik dengan lagu-lagu romantis, tapi bisa juga dengan genre house seperti lagu ini. So, enjoy the song and have a naughty Valentine," tutup Soundwave. (Ant/OL-12)