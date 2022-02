Safira Rumimper Siap Wakili Indonesia di Ajang Top Model of The World 2022

MODEL Safira Rumimper akan membawa nama Indonesia ke ajang kompetisi model berskala internasional, Top Model Of The World (TMOTW) yang akan diselenggarakan di Hurgada, Mesir, pada awal Maret 2022.

Kompetisi Top Model of The World ini baru pertama kali diikuti Indonesia di bawah pemilik lisensi Indonesia yaitu Ultimate Glam Indonesia (UGI) yang dimotori oleh Veronica Charlton dan Fransisca Siregar.

Top Model of The World adalah kompetisi model internasional yang dikelola World of Beauty sejak 1993 dan tahun ini adalah edisi ke-28.

Acara ini mengumpulkan model lebih dari 30 negara di dunia dan untuk tahun 2022, Acara Grand Final Top Model Of The World akan dilaksanakan di Hurgada, Mesir pada Maret 2022 mendatang.

“Top Model of The World menjadi ajang yang kita pilih karena ini satu – satunya kompetisi model yang berskala internasional di mana kandidat seluruh dunia berkumpul, beradu kemampuan modeling," tutur Veronica Charlton, Founder & National Director UGI ketika ditemui media pada Sabtu (5/2).

"Satu lagi, ajang ini juga membawa visi ke dunia bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia yang unik, kompeten dan mampu beraksi di kancah internasional,” jelas Veronica.

Pemilihan Safira Rumimper sebagai delegasi pertama di TMOTW Indonesia 2021 juga salah satu strategi UGI untuk membuat dunia melihat kualitas model dari Indonesia.

Safira Rumimper sendiri bukan nama baru di bidang modeling di Indonesia. Beberapa prestasi sudah dicatatkan Safira dan berskala nasional. Terakhir, Safira memenangi gelar “Miss Earth Indonesia 2020”

“Dengan penduduk Indonesia yang lebih dari 245 juta jiwa, Indonesia memiliki kekayaan SDM yang luar biasa. Contohnya adalah Safira ini. Kami memilih Safira sebagai delegasi pertama ini karena kami melihat kemampuan atau bakat model yang alami di dirinya," ujar Fransisca Siregar, Founder & Managing Director UGI.

"Ditambah dengan semangat kerja keras yang tinggi dari Fira yang juga lulusan fakultas Hukum, Universitas Indonesia, untuk menjadi yang terbaik, kami berpikir ini dapat sebuah amunisi untuk bersaing di ajang internasional”, tutur Fransisca.

Kesiapan Safira menuju ajang Grand Final Top Model Of The World sendiri hampir dikatakan 80% siap.

Dukungan banyak pihak menjadi energi positif untuk Fira. Dukungan penuh diberikan oleh berbagai pihak seperti brand Elima, fashion brand dari Jakarta (IG @elimadiary) dan brand Linnet Lifestyle dari Bali (IG @linnetlifestyle). Kedua brand ini akan menyiapkan busana yang akan dikenakan Safira pada saat di Mesir.

UGI berharap bahwa ajang TMOTW Indonesia dan keberangakatan Safira ke ajang grand final di Mesir nanti dapat menginspirasi talent – talent model Indonesia lainnya.

Membuka kesempatan yang lebih luas untuk perempuan – perempuan di Indonesia yang tertarik dan mempunyai bakat di modelling dapat berkompetisi di kancah dunia dan sekaligus membuka 1000 pintu peluang baru bagi siapapun yang tertarik bergabung di Top Model Of The World.

Rencana terdekat setelah ajang Grand Final Top Model Of The World adalah UGI akan membuka registrasi untuk para model yang ingin mengikuti ajang untuk Top Model of The World Indonesia 2022.

Informasinya dapat di akses melalui websitenya di www.topmodeloftheworldindonesia.com atau follow Instagram resminya @topmodeloftheworld_indonesia. (RO/OL-09)