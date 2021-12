THE Sound of 007", sebuah film dokumenter yang memperingati musik legendaris dari film-film "James Bond" akan debut di Apple TV+ tahun depan untuk menandai ulang tahun ke-60 dari waralaba (franchise) Bond.



Dikutip dari Antara, Minggu, program ini akan mengeksplorasi pembuatan soundtrack dari film-film seperti "Dr. No" dan lagu tema 007 yang terkenal.

Lebih lanjut, menggabungkan wawancara dan arsip film yang lakon utamanya adalah seorang agen rahasia Inggris tersebut.



Situs resmi James Bond juga mengatakan film dokumenter ini akan keluar Oktober di tahun mendatang.



Di pasar streaming yang panas persaingannya, didorong oleh pandemi, Apple TV+ bersaing dengan pemimpin pasar seperti Netflix, Amazon Prime Video, dan Disney+ dari Walt Disney Co.



Sejak debutnya pada tahun 2019, Apple TV+ telah merilis lusinan acara dan film orisinal, seperti "Ted Lasso", yang memenangkan tujuh Emmy Awards awal tahun ini.



Apple belum mengungkapkan berapa banyak orang yang berlangganan platform streamingnya, yang hanya menawarkan program orisinal -- membuat menunya lebih kecil dan sedikit dari pesaingnya.



Tahun lalu, film dokumenter Apple TV+ Original "Beastie Boys Story" bersama dengan "The Go-Go's" dari Showtime di Best Music Documentary di Critics Choice Awards.