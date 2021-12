Safari Plaza Rasa, Single Terbaru Binar

BINAR, penulis lagu serta produser musik, kini menghadirkan single baru yang bertajuk Safari Plaza Rasa, yang terinspirasi dari manisnya momen sebuah pertemuan yang terasa seperti romansa.

Lagu Safari Plaza Rasa sebenarnya terinspirasi secara tiba- tiba di momen pembuatan album perdananya yang juga bertajuk Penuh Binar.

"Lagu ini dikerjakan di tengah pengerjaan album penuh Binar. Saat itu, gue memutuskan untuk berhenti ngekos di Cipete dan balik ke rumah di Pamulang," kata Binar mengisahkan terciptanya Safari Plaza Rasa dalam keterangan tertulis, Jumat (17/12).

"Di sana, gue ketemu lagi orang-orang di lingkungan lama. Seiring waktu ada pertemuan yang dalam waktu yang cukup singkat terjadi hubungan yang cukup serius. Ketika lagunya selesai, gue ngerasa lagu ini harus gue rilis duluan di tengah proses menuju pernikahan gue," kata Binar.

Dari segi musikalitas, Safari Plaza Rasa banyak diilhami dari karya band asal Britania Raya, The Rolling Stone, terkhusus dari album Between the Buttons dan Satanic Majesties Request.

Pada lagu ini, Binar bekerja sama dengan Daniel Hasudungan dari Mafia Pemantik Qolbu sebagai produser dan instrumentalis.

Daniel juga sebelumnya pernah bekerja sama dengan Binar pada saat mengerjakan EP Jalan Rindang Dua Tiga pada 2020.

Dari segi teknis, single ini turut melibatkan Syahresya Makryatarta sebagai Mixing and Mastering Engineer.

Safari Plaza Rasa menjadi spesial bagi Binar karena ia menyanyikan sendiri lagu ini. Tidak seperti pada single terdahulu, yang pada bagian vokal dinyanyikan oleh rekan-rekan musisi dan penyanyi lain.

"Safari Plaza Rasa cukup spesial bagi gue walaupun kalau dikulik dari segi lirik datangnya cukup sederhana. Gue ketemu dengan seseorang, menjalin hubungan, di pertemuan ke sekian kita makan di warung Soto Betawi di Pamulang," ungkap Binar.

"Tempat Soto Betawi ini ternyata nggak jauh dari tempat nge-date bokap-nyokap gue zaman dulu. Liriknya tentang gambaran suasana saat itu.", kata pria yang memiliki nama asli Mohammad Heikal itu tentang lirik Safari Plaza Rasa.

Pada segi visual, Binar dibantu Michael Christianto Budiman, yang merupakan seorang fotografer.

Lewat tangan Michael, Safari Plaza Rasa direpresentasikan dalam sebuah artwork yang terinspirasi dari album virus milik Slank.

Di artwork itu terdapat sebuah cincin lamaran sebagai simbolik sebuah janji akan kisah perjalanan baru.

Safari Plaza Rasa dapat didengarkan melalui berbagai layanan digital streaming musik mulai Jumat (17/12). (Ant/OL-1)