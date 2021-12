Foretold, Ajakan Cattleya untuk Berani Jatuh Cinta

SETELAH merilis single Drink or Two pada 2020, Cattleya kembali mengeluarkan lagu terbaru berjudul Foretold, Foretold bercerita tentang dinamika kisah percintaan.

"Seseorang membutuhkan keberanian untuk jatuh cinta dan menjalin hubungan. Seiring perjalanan, banyak hal yang tidak disangka datang menghadang. Segala tawa dan bahagia lantas berubah air mata perpisahan. Meskipun begitu, semoga kita tidak lupa melanjutkan perjalanan hidup hingga akhirnya berani untuk kembali memupuk cinta. Pada akhirnya, cinta bukanlah sesuatu yang bisa diramalkan. Manusia tidak akan tau tanpa menjalaninya," papar Cattleya mengenai lagu Foretold.

“Lagu ini mewakili perjalanan hubungan seseorang. Harapannya, bisa membantu mereka untuk mengingat-ingat indahnya jatuh cinta, bahwa kita selalu punya kesempatan untuk belajar jatuh cinta lagi,” lanjut penyanyi kelahiran 1996 itu.

Baca juga: Pamungkas dan To The Bone Rajai Spotify Sepanjang 2021

Foretold merupakan single kedua Cattleya yang nantinya akan terhimpun dalam EP Love is Not That Romantic (2022).

Artwork lagu itu digarap oleh Ismail Ibnu Pasha. Dengan diproduseri Daniel, Alit dan Binar dari Loneliest Club, Foretold sudah dapat didengarkan dalam digital streaming services mulai 3 Desember 2021. (RO/OL-1)