Raisa Berduet dengan Penyanyi Korsel di Lagu Someday

PENYANYI Raisa, akhir pekan lalu, merilis lagu Someday yang merupakan kolaborasinya dengan musisi asal Korea Selatan (Korsel) Sam Kim dan arranger Jukjae.

Sam Kim dikenal sebagai musisi muda yang lagunya kerap digunakan di serial drama Korea seperti lagu Who Are You untuk serial Guardian: The Lonely and Great God dan Love Me Like That untuk serial Nevertheless.

"Bekerja bersama Sam Kim sangat menyenangkan. Nggak menyangka obrolan casual kami berujung menjadi kolaborasi. Kami memiliki visi yang sama, semoga lagu ini bisa mengantarkan kami berdua bertemu para pendengar baru di Indonesia dan Korea," kata Raisa melalui keterangan resmi, Jumat (12/11).

Kolaborasi itu bermula dari keinginan Raisa memiliki kolaborator lintas negara Asia. Pertemuan Raisa dan Sam Kim dimulai dari Instagram, saling bertukar referensi musik sampai akhirnya memutuskan untuk workshop daring.

Proses pengerjaan lagu dimulai awal 2021. Kondisi keduanya yang terpisah jarak yaitu Jakarta-Seoul, kondisi pandemi, dan jadwal masing-masing, membuat proses penggarapan baru intens dimulai pertengahan tahun.

"Saya dan Raisa rutin komunikasi lewat telponan, chat, atau video call, saat merencanakan lagu," ungkap Sam Kim.

"Rekaman dilakukan secara real-time. Walaupun kami berbeda lokasi, tapi kami bisa diskusi dan merekam langsung. Hasilnya sangat memuaskan dan saya ingin berterima kasih ke Raisa atas suara indahnya di lagu ini," imbuhnya.

Someday bercerita tentang pasangan yang memiliki ego tinggi sehingga tidak dapat menyampaikan isi hati mereka masing-masing dengan baik.

Untuk lagunya sendiri, Jukjae, sebagai produser, menarik beberapa referensi slow R&B.

Mood lagu yang manis namun juga mellow ini memiliki nuansa soundtrack drama Korea.

Jukjae adalah sosok yang ikut membantu Sam Kim di album Sun and Moon (2018).

"Berangkat dari ide Raisa, kami yang memulai komunikasi project dengan Antena sebagai label dan agency Sam Kim," kata CEO JUNI Records Adryanto Pratono.

"Ini bukan kali pertama JUNI bekerja sama dengan agency Korea Selatan, sebelumnya JUNI menjadi inisiator membawa band Hyukoh konser di Jakarta. Melanjutkan kiprah tersebut, kali ini kami memimpin project lintas negara dengan mengajak Sam Kim," tambahnya.

Someday adalah terobosan untuk JUNI dan Raisa di tahun ini. Ia melihat lagu ini sebagai jembatan untuk menghubungkan fans Raisa dan juga fans soundtrack serial Korea Sam Kim.

Lagu ini tersedia di platform streaming digital mulai Jumat (12/11). Perilisannya akan diikuti musik video yang dibuat di dua negara dan tayang perdana di kanal YouTube Raisa (Raisa6690) di hari yang sama. (Ant/OL-1)