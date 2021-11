Space Jam: A New Legacy dan Malignant Hadir di HBO GO

DUA film blockbuster Warner Bros., Space Jam: A New Legacy, yang menampilkan juara NBA LeBron James, and Malignant, film terbaru dari pembuat dunia Conjuring James Wan, sudah dapat ditonton secara streaming di HBO Go, sejak 11 November lalu.

Space Jam: A New Legacy menceritakan LeBron James yang memasuki petualangan nan epic bersama Bugs Bunny dan Looney Tunes.

Ketika James dan puteranya, Dom, terjebak dalam dunia digital AI yang menipu, pebasket Los Angeles Lakers itu harus pulang dengan selamat dengan bantuan Bugs, Lola Bunny, dan seluruh anggota geng Looney Tunes yang terkenal tidak disiplin untuk meraih kemenangan melawan versi AI dari sejumlah bintang basket profesional yang belum pernah ada sebelumnya.

Dalam pertandingan Tunes vs. Goons, tantangan paling besar bagi James dalam hidupnya adalah mengembalikan keakraban bersama puteranya dan memberi semangat untuk menjadi dirinya sendiri.

Space Jam: A New Legacy menampilkan LeBron James bersama aktor nominasi Oscar Don Cheadle, Khris Davis, Sonequa Martin-Green, pendatang baru Cedric Joe, Jeff Bergman, Eric Bauza, dan Zendaya.

Disutradarai oleh Malcolm D. Lee dengan dukungan tim pembuat film yang inovatif seperti Ryan Coogler dan Maverick Carter, perjalanan transformasional ini merupakan perpaduan aneh dari dua dunia yang membuka seberapa jauh hubungan orangtua dan anak-anak mereka.

Sementara itu,, James Wan kembali ke ranah awal melalui horror thriller original, Malignant.

Dalam film ini, Madison dibuat tidak berdaya dengan penglihatan yang mengejutkan tentang pembunuhan mengerikan, dan dirinya semakin tersiksa ketika dia menyadari bahwa mimpi-mimpinya ini adalah kejadian nyata yang menakutkan.

Malignant dibintangi Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White, Jacqueline McKenzie, Jake Abel, dan Ingrid Bisu.

James Wan) menyutradarai naskah karya Akela Cooper ini, cerita dibuat oleh Wan & Ingrid Bisu dan Cooper.

Film ini diproduksi oleh Wan dan Michael Clear melalui rumah produksi Wan, Atomic Monster, bersama Eric McLeod, Judson Scott, Ingrid Bisu, Peter Luo, Cheng Yang, Mandy Yu dan Lei Han sebagai executive producer. (RO/OL-1)