Single Terbaru Adele Lakukan Debut di Posisi 1 Singles Chart

KEMBALINYA Adele lewat single Easy On Me langsung menguncang tangga lagu setelah lagu itu langsung menduduki peringkat pertama di Official Singles Chart.

Single Inggris Nomor 1 ketiga penyanyi itu mencatatkan penjualan 217.300 kopi di minggu pertama - angka minggu 1 tertinggi sejak lagu Shape of You milik Ed Sheeran, yang menghasilkan 226.800 pada Januari 2017.

Adele juga memecahkan rekor Official UK Chart dengan single Easy On Me yang mengumpulkan 24 juta streaming di Inggris selama tujuh hari terakhir, streaming terbanyak untuk sebuah lagu dalam satu minggu – melampaui rekor Ariana Grande sebesar 16,9 juta yang dibuat pada Januari. 2019 dengan 7 Cincin.

Easy On Me juga mendapatkan minggu terbesar dari penjualan unduhan digital 2021 sejauh ini, dengan 23.500.

Easy On Me adalah lagu pertama Adele dalam tempo enam tahun dan merupakan lagu utama dari albumnya yang akan datang 30.

Rilis single memicu kebangkitan dalam aliran katalog Adele, mengirim dua hitnya kembali ke Top 40 minggu ini yaitu When We Were Young mendarat di Nomor 25, dan Someone Like You ke posisi ke-34. (OL-1)