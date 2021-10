VOKALIS Motley Crue Vince Neil terluka setelah jatuh dari panggung saat tampil dengan di Festival Monsters on the Mountain di Pigeon Forge, Tenn., Jumat (15/10).

Di awal set, saat memainkan Don't Go Away Mad (Just Go Away) milik Motley Crue, vokalis berusia 60 tahun itu berjalan ke depan panggung sambil mendorong penonton untuk bertepuk tangan.

Dia kemudian secara tidak sengaja melangkah ke tepi panggung, lalu terjatuh dan langsung dibantu oleh kru. Kejadian ini membuat kaki Neil pincang.

Baca juga: Public Enemy Rilis Ulang Album Apocalypse 91 di Peringatan Ulang Tahun Ke-30

Neil dibawa dengan ambulans ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan sinar-X yang mengungkapkan penyanyi itu menderita patah tulang rusuk, menurut pengumuman di atas panggung dari bassis Neil, Dana Strum.

“Yang benar adalah Vince jatuh dan tulang rusuknya patah ketika dia jatuh. Dia tidak bisa bernapas dan dia akan ditangani secara medis,”kata Strum kepada orang banyak di Monsters on the Mountain.

“Dia sangat bersemangat berada di sini. Dia tinggal di Tennessee. Tapi dia bersedia bertahan dan bertahan ketika orang-orang di sini mengatakan kepadanya 'Jangan lakukan itu.' Mari kita beri tepuk tangan yang bagus, untuk orang ini," pungkasnya. (OL-1)