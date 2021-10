Timothee Chalamet Tegaskan Enggan Bergabung dengan MCU

BAGI banyak bintang Hollywood, memainkan peran sebagai pahlawan super adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Namun, ternyata, ada bintang Hollywood yang tidak menginginkan hal tersebut dan malah menghindarinya.

Dari segi keuntungan, waralaba superhero paling populer di dunia adalah Marvel. Perusahaan yang dipimpin Kevin Feige itu dibeli seharga US$4 miliar oleh Disney.

Menurut Forbes, film superhero Disney sendiri sekarang bernilai lebih dari US$50 miliar. Ini adalah waralaba yang telah menghasilkan US$22 miliar, dengan Pixar di urutan kedua dengan US$15 juta.

Baca juga: You Season 3 belum Tayang, Netflix Pastikan Ada Season 4

Seperti yang bisa kita lihat, Marvel Cinematic Universe adalah salah satu penguasa dalam industri film superhero.

Sekarang, karena Disney+ terus membuat konten Marvel seperti Loki, WandaVision, dan masih banyak lagi, Anda mungkin bertanya-tanya apakah ada bintang Hollywood yang mengatakan tidak untuk bergabung dengan jajaran Robert Downey Jr., Chris Evans, Tom Holland, Scarlett Johanson, Chris Pratt, dkk ini? Ternyata ada.

Ia adalah Timothee Chalamet, aktor yang membintangi film peraih Piala Oscar seperti Call Me By Your Name, Lady Bird, dan Little Women.

Sekarang,dia sedang syuting prekuel Charlie in the Chocolate Factory yang akan membawa kita belajar lebih banyak tentang masa lalu Willy Wonka.

Dalam sampul cerita majalah Time, bintang berusia 25 tahun itu mengungkapkan suatu saran akting yang diberikan kepadanya oleh seseorang yang ia anggap pahlawan karena telah membantunya mengendalikan ketenaran sejauh ini.

“Salah satu pahlawan saya — saya tidak bisa mengatakan siapa atau dia yang akan menendang pantat saya — dia merangkul saya di malam pertama kami bertemu dan memberi saya beberapa saran. Ia berucap, ‘Katakan tidak untuk narkoba dan film superhero.',” ujar Chalamet

Chalamet mengatakan saran tersebut telah terpatri di dalam ingatannya sejauh ini dan itu berarti ia akan menjalani karier Hollywood-nya tanpa terlibat dalam film superhero. Hal itu turut berarti Chalamet akan menolak bergabung dengan MCU jika diberi kesempatan.

Tentu saja dia selalu bisa berubah pikiran jika ada peran yang dia inginkan dan cocok, tetapi itu akan menjadi keputusan yang menarik setelah ia secara terbuka mengakui mengikuti saran yang menyuruhnya menjauh dari film genre tersebut.

Chalamet menyatakan, "Apa yang saya alami sekarang adalah kombinasi keberuntungan dan mendapatkan nasihat bagus di awal karier saya sehingga tidak membuat kesalahan sendiri."

Jadi sepertinya kita tidak akan melihat setelan super pada diri Chalamet dalam waktu dekat, tetapi hanya waktu yang akan menjawab. Apakah aktor tersebut akan mengikuti saran yang diberikan sepanjang kariernya atau prinsipnya yang akhirnya malah berubah di tengah jalan. (OL-1)