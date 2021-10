Will Poulter Perkuat Guardians of the Galaxy Vol. 3 sebagai Adam Warlock

SALAH satu superhero Marvel yang paling kuat akhirnya bergabung dengan Marvel Cinematic Universe. Will Poulter (bintang film Midsommar) telah mendapatkan peran Adam Warlock dalam Guardians of the Galaxy Vol. 3. Film karya penulis dan sutradara James Gunn ini akan mulai syuting akhir tahun ini.

"Selamat datang di keluarga Guardians, Will Poulter," tulis Gunn di Twitter pada Senin (11/10). "Dia aktor yang luar biasa dan pria yang luar biasa. Sampai jumpa dalam beberapa minggu."

Poulter kelahiran Inggris membuat debut di Son of Rambow tahun 2007 dan The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader pada 2010. Namun, sebagian besar penonton mungkin pertama kali mengingatnya sebagai anak remaja yang canggung di We're the Millers pada 2013 yang testisnya digigit tarantula. Poulter juga memainkan peran menonjol dalam franchise The Maze Runner dan The Revenant pada 2015. Saat ini dia dapat dilihat dalam serial terbatas Dopesick di Hulu.

Gunn menyinggung pengenalan Adam Warlock di salah satu mid-credit di Guardians of the Galaxy Vol. 2 setelah Ayesha (Elizabeth Debicki), pemimpin orang-orang Sovereign, menciptakan makhluk yang dia beri nama Adam dengan tujuan menghancurkan Guardians of the Galaxy.

Karakter itu pertama kali diperkenalkan pada akhir 1960-an/awal 1970-an. Ia dibuat dalam kepompong khusus untuk menjadi, secara efektif, manusia yang sempurna. Keunggulannya meliputi terbang, kekuatan super, regenerasi, manipulasi energi sehingga menyaingi karakter Marvel paling kuat yang pernah dibuat.

Sebagian besar sejarah buku komik Adam Warlock terkait dengan Infinity Gems (disebut Infinity Stones di MCU), terutama Soul Gem. Namun mengingat peristiwa Avengers: Endgame, tidak jelas seberapa banyak itu akan akan memengaruhi Guardians Vol 3. Alur cerita komik populer lain melibatkan transformasi Adam Warlock menjadi Magus, makhluk gila dan sangat berbahaya, yang membawa Guardians of the Galaxy ke Kang the Conqueror, salah satu penjahat MCU yang baru diperkenalkan.

Apa pun rencana Gunn saat ini untuk memasukkan Warlock ke MCU, pembuat film tersebut mengatakan bahwa ia awalnya ingin memperkenalkan karakter itu dalam Guardians Vol. 2, tetapi akhirnya memilih untuk menunda debutnya di Vol. 3. Pemeran lengkap Guardians diharapkan kembali untuk penampilan mereka, termasuk Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Bradley Cooper (sebagai pengisi suara Rocket), dan Vin Diesel (sebagai pengisi suara Groot).

Guardians Galaksi Vol. 3 dijadwalkan untuk tayang pada 5 Mei 2023. Deadline pertama kali melaporkan berita casting Poulter. (Variety/OL-14)