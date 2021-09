Lisa Blackpink Mengaku Debut Solonya Condong ke Hip Hop

ANGGOTA superstar grup K-pop Blackpink, Lisa, mengatakan proyek solonya,, Lalisa condong ke gaya hip hop.

Sama seperti anggota Blackpink lainnya Jennie, Jisoo, dan Rose, Lisa merilis karya solo di luar kerja mereka sebagai grup. Lisa pun merilis sepasang lagu yang menunjukkan kecintaannya kepada hip hop.

Judul lagu diperluas pada suara maksimalis, menggebrak dunia dari lagu Blackpink seperti How You Like That dengan aliran cepat dan mengacu pada warisan Thailand-nya.

Lagu-lagu Lalisa berasal dari kru penulis lagu dan produser yang sudah dikenal, termasuk Teddy Park (produser lama dan direktur kreatif grup), Bekuh Boom (bertanggung jawab atas beberapa bait rap Lisa yang paling terkenal), R Tee, 24, dan Vince ( semuanya memiliki kredit di album debut Blackpink, 2020 yang berjudul The Album).

Tetapi musik hanyalah sebagian dari pengalaman. Video Lalisa juga merupakan pertunjukan rumit lainnya untuk keterampilan menari yang memukau penonton.

Lisa menggambarkan kemampuannya untuk mengambil koreografi yang rumit dengan cepat sebagai semacam kekuatan super. Tapi untuk artis yang dibesarkan di Thailand, dilatih untuk menjadi bintang pop di Korea Selatan (Korsel) dan sekarang tampil untuk penggemar dari seluruh penjuru, dia mengatakan memasangkan musik dengan visual adalah cara terbaik untuk mengekspresikan dirinya dan menceritakan kisahnya.

"Orang-orang mungkin tidak mengerti apa liriknya, tetapi mendengarkan irama dan melihat tariannya, mereka dapat merasakan getaran dan memiliki hubungan itu," kata Lisa.

Lisa ingin lebih condong ke hip-hop dalam musik solonya. Ia mengatakan, “Ketika saya menari hip-hop, itu seperti, 'Ini saya.' Saya sangat menyukai tarian Pretty Savage [dari The Album Blackpink] itu sangat saya. Sulit, tapi menyenangkan untuk dilakukan.”

Lisa menambahkan, "Ini adalah kesempatan bagus bagi saya untuk akhirnya memberi tahu dunia, 'Inilah saya'.”

Dalam solonya, Lisa memasukan beberapa getaran Thailand di dalamnya, seperti musik tradisional Thailand ke dalam dance break. Tidak hanya itu, Lalisa, yang dimasukan di dalam liriknya merupakan nama masa kecilnya di Thailand.

Lisa mengatakan, “Ini adalah solo pertama saya, dan saya ingin menyatakan bahwa saya orang Thailand kepada semua penggemar di seluruh dunia”. (OL-1)