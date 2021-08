Daniel Craig tidak Ingin Wariskan Kekayaan kepada Anak

DANIEL Craig dapat meminta honor hingga delapan digit dari aksi film Hollywood-nya. Sebut saja honornya sebesar US$25 juta untuk memerankan kembali peran James Bond dalam No Time To Die dan US$100 juta untuk membintangi sekuel Knives Out. Yang menarik, aktor berusia 53 tahun itu tidak berencana mewariskan banyak hal untuk anak-anaknya.

Dalam edisi terbaru Majalah Candis, Craig merinci filosofinya tentang warisan. Ia mengatakan tidak berencana memiliki banyak uang tersisa untuk diberikan kepada anak-anaknya pada saat dia meninggal.

"Bukankah ada pepatah lama bahwa jika Anda mati sebagai orang kaya berarti Anda telah gagal?" ujar Craig dalam wawancara itu menurut Times of London. Craig lantas merujuk Andrew Carnegie, seorang pengusaha kaya, yang membagikan kekayaannya yang kini senilai US$11 miliar.

Menurutnya, kedermawanan itu menunjukkan kekayaan sebenarnya Carnegie. Craig meyakini Carnegie masih menyimpan sebagian hartanya.

Craig mengatakan bahwa dia merasa tidak menyenangkan meninggalkan sejumlah besar uang kepada ahli waris. Dia memiliki dua anak, seorang putri berusia 29 tahun dan seorang putri berusia 2 tahun. Istrinya, aktor Rachel Weisz, juga memiliki seorang putra remaja.

"Filosofi saya yaitu singkirkan atau berikan sebelum Anda pergi," kata Craig. Seorang perwakilan untuk Craig tidak segera menanggapi permintaan komentar dari CNBC Make It.

Baca juga: Tiga Karakter Baru di Money Heist yang Bikin Penasaran

Bintang Hollywood itu bukanlah orang pertama yang secara terbuka menyatakan bahwa anak-anak mereka tidak akan menerima sebagian besar kekayaan mereka. Investor Warren Buffett yang kekayaannya mencapai lebih dari US$100 miliar baru-baru ini menegaskan kembali keyakinannya bahwa kekayaan bersihnya yang tidak dapat dipahami akan lebih baik dihabiskan untuk tujuan filantropi daripada menjadi portofolio investasi anak-anaknya. (OL-14)