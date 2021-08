Franklin Tunjuk Langsung Hudson untuk Film Respect

ARETHA Franklin memandang Jennifer Hudson adalah orang yang paling tepat untuk memerankan dirinya dalam film musikal biopik Respect, sehingga memilih langsung aktris-penyanyi itu, beberapa tahun sebelum kematiannya pada 2018.

Mendiang Queen of Soul itu tidak hanya memiliki kesamaan kemampuan vokal dengan Hudson namun kisah tragis dengan bintang film Dreamgirls itu.

Seperti yang ditunjukkan dalam film Respect, masa kanak-kanak Franklin rusak saat dia baru berusia 9 tahun dengan kematian ibudanya yang dilanjutkan dengan kehamilan di usia 12 tahun.

Franklin kemudian harus berhadapan dengan ayah yang mendominasi, suami yang kasar, dan kecanduan alkohol.

Instagram @respectmovie--Cupilkan adegan film Respect

Hudson, yang meraih sukses lewat American Idol dan kemudian memenangkan Piala Oscar di usia 25 tahun, mengalami kengerian ketika ibu, kakak, dan keponakannya dibunuh oleh suami saudarinya pada 2008.

"Saya harus berada dalam kondisi tertentu untuk bisa memerankan dia. Mengalami apa yang saya alami dalam hidup saya membuat saya bisa dengan gamblang menggambarkan dirinya," ujar Hudson menjelang peluncuran film Respect, Jumat (13/8).

"Setidaknya itu yang saya rasakan," imbuhnya.

Tragedi dalam kehidupan Hudson belum terjadi saat dia pertama kali bertemu langsung dengan Franklin untuk membahas rencana film biopik itu, 15 tahun lalu.

Delapan tahun berlalu sebelum Franklin, yang sempat mempertimbangkan aktris lain untuk memerankan dirinya, termasuk Halle Berry, menghubungi Hudson dan mengatakan peran itu menjadi miliknya.

"Berperan sebagai Queen of Soul bukanlah hal yang bisa membuat Anda terbiasa. Saya masih berusaha keras mencerna hal itu," ujar Hudson.

Penunjukkan Hudson untuk berperan sebagai Franklin terbukti sukses. Akting Hudson menuai pujian dan dia bahkan diramalkan akan memenangkan banyak penghargaan saat filmnya ditanggapi secara biasa-biasa saja.

Berbeda dengan film biopik lainnya, Hudson menyanyikan langsung lagu-lagu Franklin seperti I Never Loved a Man (The Way I Love You), (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, dan tentu saja Respect.

Hudson juga belajar bermain piano untuk film yang menghadirkan 83 kostum dan 11 wig yang berbeda. (AFP/OL-1)