Kara Chenoa Rilis EP Sunkissed

KARA Chenoa, penyanyi independen asal Jakarta, yang dikenal melalui berbagai karya kolaborasinya, seperti Let’s Not Talk Too Much (bersama Teza Sumendra), Call My Name (bersama Midnight Quickie dan Bleu Clair), Ex-Cuses (bersama Kenny Gabriel dan Rizkia Larasati) dan karya-karyanya bersama Jevin Julian (Baj dan No Clue) akhirnya merilis EP perdananya, Sunkissed, pada 30 Juli 2021.

Sunkissed adalah judul dari EP debut Kara Chenoa yang berawal mula dari keluh kesal pandemi. No Feature EP ini berbicara tentang representasi kehangatan yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sumber kehangatan ini digambarkan Kara Chenoa sebagai tokoh universal yang berupa banyak wujud untuk masing-masing orang.

Di keseluruhan EP ini, Kara Chenoa menceritakan berbagai rupa kehangatan dalam hidupnya. Matahari dan kehangatan ini tidak hanya diartikan secara harfiah namun juga dijadikan simbol untuk sumber dukungan dan sandaran yang bisa dirasakan meskipun matahari sudah terbenam.

Di keempat lagu ini, simbolisasi matahari tampil dalam cara-cara yang beragam.

I Got Sunlight menggambarkan matahari yang berupa sumber suport yang mencerahkan kehidupan sehari-hari Kara Chenoa.

Di samping itu, Just Another Day menyimbolkan matahari sebagai rutinitas dan kepastian yang menjadi pusat ketenangan dalam hidup yang monoton.

Sementara, di lagu Ciroc, simbol kehangatan itu ditemukan dalam rupa hangatnya kasih perempuan.

Sebagai lagu penutup, Daps menekankan pentingnya asal usul Kara Chenoa beserta saudara dan sahabat yang setia menemaninya dari awal pendewasaannya.

Sunkissed dirilis dan didistribusikan secara independent oleh Kara Chenoa melalui label Clay Records.

Lagu itu dapat didengarkan mulai 30 Juli di seluruh layanan musik digital.

EP 4 track ini ditulis Kara Chenoa dengan arahan musik Monty Hasan yang berperan sebagai produser eksekutif, beserta bantuan rekaman dan mixing oleh Rizky Argadipraja (GreyBox) dan Harsya Wahono, dan mastering oleh Harsya Wahono dan MSSVKNTRL. (RO/OL-1)