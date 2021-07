Jacob Anderson Bergabung di Doctor Who

DILANSIR dari situs digital spy, Doctor Who dikabarkan telah mengumumkan bintang Game of Thrones Jacob Anderson akan melakukan debutnya di musim ke-13 mendatang.

Terungkap dalam Doctor Who Comic-Con, Minggu (25/7), Anderson, yang berperan sebagai Grey Worm dalam Game of Thrones selama lima musim, akan bergabung dalam serial Doctor Who sebagai karakter berulang bernama Vinder.

Vinder akan bergabung dengan kembalinya Dokter dan kru saat dia menghadapi petualangan terbesarnya melawan kejahatan melintasi ruang dan waktu.

Anderson berkata, "The Doctor telah menjadi bagian dari hidup saya selamanya, dari menonton dan menonton ulang serial di VHS sebagai seorang anak dan ketakutan, hingga secara tidak terduga menemukan mata saya berair ketika Dokter Kesepuluh berkata, "Saya tidak ingin pergi" , saya selalu ingin tinggal di Whoniverse."

"Tidak hanya impian seumur hidup saya yang sekarang telah terpenuhi, tetapi untuk memainkan karakter yang menyenangkan, petualang, dan dinamis seperti Vinder adalah tambahan yang spesial. Ini sangat keren," lanjut Anderson.

Kabarnya, karakternya akan bergabung dengan Doctor Who (Jodie Whittaker), Yaz (Mandip Gill), dan pendatang baru yang diumumkan sebelumnya John Bishop, yang akan memerankan Dan Lewis.

Musim ke-13 Doctor Who dikabarkan akan tayang perdana pada akhir tahun ini. (OL-1)