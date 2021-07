Film Terbaru M Night Shyamalan Puncaki Box Office

FILM horor terbaru karya M Night Shyamalan, Old, sukses memuncaki box office di pekan perdananya setelah meraup pendapatan sebesar US$16,9 juta.

Film, yang berkisah mengenai keluarga yang terjebak di sebuah pantai tempat mereka menua dengan cepat, dibintangi oleh Gael Garcia Bernal dan Vicky Krieps.

Old mengalahkan film Snake Eyes yang menduduki posisi kedua dengan raihan US$13,4 juta.

Snake Eyes merupakan film GI Joe terbaru produksi Paramount yang berkisah mengenai bagaimana Snake Eyes bisa terlibat dengan tim prajurit Amerika Serikat (AS) itu.

Posisi ketiga ditempat film produksi Marvel-Disney, Black Widow. Film yang dibintangi Scarlett Johansson itu meraup pendapatan sebesar US$11,6 juta.

Film yang menduduki puncak box office pada pekan lalu, Space Jam: A New Legacy, turun ke posisi keempat dengan raihan US$9,6 juta.

Film live action/animasi produksi Warner Bros itu dibintangi oleh bintang NBA LeBron James yang bekerja sama dengan Bugs Bunny dan personel Looney Tunes lainnya yang bermain bola basket melawan entitas kecerdasan buatan yang menculik anak James.

Posisi kelima diduduki film F9: The Fast Saga yang meraup pendapatan sebesar US$4,8 juta.

Film terbaru dalam rangkaian film The Fast and The Furious itu dibitangi oleh Vin Diesel dan John Cena. (AFP/OL-1)