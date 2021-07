Walt Disney World Mulai Festival Makanan & Anggur Internasional EPCOT

FESTIVAL Makanan & Anggur Internasional EPCOT secara resmi dimulai Kamis (15/7) di Walt Disney World. Acara sepanjang 129 hari ini memungkinkan para tamu untuk mencicipi makanan lezat dari enam benua, melihat hiburan langsung, berbelanja barang dagangan, dan menikmati kesenangan keluarga untuk segala usia.

Festival tahun ini juga mencakup beberapa konsep Global Marketplace yang serba baru, termasuk Brew-Wing di Epcot Experience, Lobster Landing, The Noodle Exchange, Kenya, The Swanky Saucy Swine, dan Tangierine Café: Flavours of the Medina.

Beberapa lokasi Pasar Global juga telah dibuka dengan festival, sementara lainnya akan dibuka pada musim gugur ini.

Festival Makanan & Anggur Internasional EPCOT 2021 dibuka dengan America Gardens Bandstand yang dipersembahkan oleh Florida Blue Medicare, rangkaian konser musik live yang akan dipresentasikan pada Jumat hingga Senin malam.

Hiburan langsung lainnya di festival tahun ini termasuk JAMMin' Chefs, Mariachi Cobre dan Voices of Liberty di America Gardens Theatre. Taman hiburan ini juga menawarkan perburuan Remy's Ratatouille Hide & Squeak tahun ini.

Keluarga yang membeli peta dari lokasi termasuk Port of Entry, Pin Traders, dan World Traveler dapat mencari Remy, koki terkenal, saat ia ditempatkan di seluruh taman. Mereka yang menemukan semua patung tersembunyi dan mengembalikan peta akan menerima kejutan.

Para tamu juga dapat mengambil bagian dalam Emile's Fromage Montage. Siapa pun yang membeli lima hidangan keju yang ditampilkan dalam paspor festival akan menerima hadiah khusus yang unik untuk festival tersebut.

Festival tahun ini dipersembahkan oleh Corkcicle, sebuah perusahaan peralatan minum yang inovatif.

Para tamu yang mengunjungi Shimmering Sips Global Marketplace dan empat lokasi lainnya selama acara akan menemukan beberapa pilihan minuman yang tersedia untuk dibeli dalam wadah minuman premium Corkcicle kenang-kenangan eksklusif.

Acara ini juga akan memiliki merchandise bertema khusus lainnya termasuk koleksi merchandise terinspirasi "Beauty and the Beast", pakaian Chef Remy, koleksi kebun apel Mickey dan Minnie, dan koleksi pemegang tiket tahunan Figment.

Festival Makanan & Anggur Internasional EPCOT akan berlangsung hingga 20 November. Saat acara berlanjut hingga musim gugur, akan menjadi bagian dari "Perayaan Paling Ajaib di Dunia" mulai 1 Oktober untuk menghormati peringatan 50 tahun Walt Disney World.(OL-5)