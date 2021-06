Christina Ricci Bergabung dalam The Matrix 4

PEMERAN The Matrix 4 yang telah diumumkan semakin memperkuat berita kembalinya film tersebut. Dilansir dari situs we got this covered, kabarnya seri ke-4 dari film tersebut akan menceritakan sesuatu yang baru dan berbeda dari seri sebelumnya. Beberapa pemain lama juga dikabarkan akan terlibat dalam film tersebut.

Keanu Reeves dan Carrie-Anne Moss akan memikul sebagian besar dari narasi sebagai Neo dan Trinity. Sementara Jada Pinkett Smith dan Lambert Wilson juga akan kembali sebagai Niobe dan The Merovingian.

Selain para bintang lama, ada juga beberapa bintang baru yang sedang naik daun yang akan bergabung ke dalam film tersebut.

Beberapa nama seperti Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Jessica Henwick, dan Priyanka Chopra merupakan para pemeran yang sudah lama diumumkan akan bergabung ke dalam film tersebut.

Sedangkan nama yang baru saja diungkapkan akan bergabung ke dalam Matrix 4 adalah Christina Ricci, yang baru pada awal bulan ini diumumkan.

Walaupun sudah diungkapkan akan bergabung ke dalam film tersebut, akan tetapi perannya masih dirahasiakan. (OL-1)