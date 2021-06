James Gunn Dukung Dave Bautista Pensiun Perankan Drax

DAVE Bautista dan James Gunn diketahui memiliki hubungan yang cukup dekat, sejak pembuat film mengambil risiko dan memilih sang mantan pegulat profesional itu sebagai Drax di Guardians of the Galaxy. Dilansir dari situs we got this covered, keduanya dikenal suka memuji satu sama lain setiap kali ada kesempatan.

James Gunn dikabarkan mendukung penuh keputusan Dave Bautista yang akan meninggalkan MCU setelah peran Drax terakhirnya di musim ketiga dari Guardians of the Galaxy.

Ketika ditanyakan pendapatnya terkait keluarnya Dave dari MCU oleh salah seorang penggemar, Gunn menjawab dengan, "Saya mengerti. Saya mendukung penuh atas semua keputusannya."

Keputusan Bautista sebagian besar dimotivasi oleh bertambahnya usia. Dia mengakui bahwa akan sulit untuk terus mendapatkan bentuk yang dibutuhkan untuk memainkan Drax yang sebagian besar bertelanjang dada.

Maklum, dia akan berusia 54 tahun di tahun depan saat Guardians of the Galaxy musim ketiga tayang di bioskop pada Mei 2023.Tidak hanya itu, Dave juga tidak tertarik akan serial solo. Memikirkan hal tersebut saja sudah membuatnya sengsara.

Namun, mengingat seberapa dekat keduanya, masih ada kemungkinan mereka akan berkolaborasi lagi di proyek masa depan setelah keduanya keluar dari MCU.