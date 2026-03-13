Purana Hadirkan "Livable Art" di Alun Alun Indonesia: Kolaborasi Lintas Generasi Bersama Maestro Sutjipto Adi untuk Koleksi Ramadan Resort 2026

Ilustrasi(Dok Istimewa)

MEMPERTEGAS identitas utamanya sebagai jenama pengusung "Livable Art", PURANA dengan bangga meluncurkan koleksi eksklusif Ramadan Resort 2026 di Alun Alun Indonesia. Peluncuran ini ditandai dengan pagelaran Trunk Show eksklusif yang disandingkan dengan Pameran Lukisan, menampilkan transformasi mulus dari mahakarya di atas kanvas menjadi mahakarya busana.

Koleksi istimewa ini merupakan manifestasi dari dialog lintas generasi yang mendalam. Kolaborasi ini menjembatani visi segar dan dinamis dari Lead Designer Purana, Maritza Putri, dengan kedalaman filosofis surealisme fotorealistik dari maestro kebanggaan Indonesia, Sutjipto Adi. Melalui ketelitian tingkat tinggi, Purana berhasil mengolah detail lukisan kosmis, spiritualitas, dan figur meditatif karya Sutjipto Adi menjadi busana resort wear yang leluasa dan nyaman. Pagelaran busana hari ini menampilkan deretan motif ikonik, seperti aliran sungai bintang kosmis dalam Milky Way, keheningan mendalam dari Spaced Indigo, hingga pancaran energi murni dari Luminance.

“Sejak awal berdiri, Purana selalu memiliki visi untuk menghadirkan Livable Art—seni yang tidak hanya indah dipandang, tetapi nyaman untuk dikenakan dan menemani keseharian. Hari ini, visi tersebut menemukan bentuknya yang paling puitis,” ujar Andarina Soemarno, CEO Purana. “Kami berharap, mahakarya kosmis yang selama ini kita kagumi keindahannya di atas kanvas, kini dapat memeluk Anda dengan nyaman, dan menjadi bagian dari momen-momen indah Anda menyambut bulan suci Ramadan serta perayaan Hari Raya nanti.”

Bagi Maestro Sutjipto Adi, kolaborasi ini adalah bentuk pembebasan bagi karya seninya. “Selama puluhan tahun, karya saya hidup dalam keheningan di dalam galeri. Hari ini, kanvas-kanvas saya seolah diberi roh baru—berjalan, bergerak, dan berdetak seiring dengan detak jantung pemakainya. Melihat alam semesta yang saya ciptakan kini memeluk tubuh manusia menyadarkan saya pada satu hal: bahwa karya seni tidak pernah benar-benar selesai, sampai ia menyatu dengan kehidupan itu sendiri,” ungkapnya dalam sesi talkshow eksklusif.

Setelah Trunk Show, para tamu undangan dan pengunjung Alun Alun Indonesia dipersilakan untuk melihat, menyentuh, dan mencoba langsung koleksi ini di Area Pop-Up Purana di Alun Alun Indonesia. Sebagai penawaran khusus hanya di event ini, Purana menghadirkan program Gift with Purchase, di mana pelanggan berhak mendapatkan sebuah Exclusive Scarf dan Logam Mulia istimewa dengan minimum pembelian dua busana. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi Pop-Up Store Purana di Alun Alun Indonesia atau kunjungi situs web resmi kami.

Aktivasi ini didukung oleh Alun Alun Indonesia, MARIO MINARDI, Qiqi Franky & Team, KALEA Engagement Managed by JIM, D.models Management, dan Abang None Jakarta Barat. (H-2)