Peruri Pertahankan Peringkat AAA dari Pefindo

PERUSAHAAN Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) kembali mempertahankan peringkat tertinggi ‘AAA’ (Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Peringkat tersebut diberikan untuk Standalone Rating maupun Final Rating berdasarkan evaluasi terbaru atas kinerja perusahaan.

Penilaian ini mengacu pada data komprehensif serta laporan keuangan audit per 31 Desember 2025. Dalam keterangannya, Pefindo menyebut peringkat AAA merupakan kategori tertinggi yang mencerminkan kemampuan sangat kuat dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang.

“Obligor berperingkat AAA merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh Pefindo. Kemampuan obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya, relatif terhadap obligor Indonesia lainnya, adalah superior,” demikian pernyataan resmi Pefindo.

Capaian tersebut sekaligus memperpanjang catatan konsistensi Peruri yang selama tiga tahun berturut-turut sejak pertama kali mengikuti pemeringkatan langsung meraih peringkat AAA tanpa mengalami penurunan.

Selain itu, Peruri juga memperoleh predikat Tingkat Kesehatan dengan kategori “Sangat Sehat”. Penilaian ini mencerminkan kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan induk beserta anak usaha melalui penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta efisiensi operasional.

Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya, mengatakan pencapaian tersebut menjadi bukti konsistensi perusahaan dalam menjaga kinerja dan integritas.

“Pencapaian ini adalah hasil konsistensi seluruh insan Peruri dalam menjaga integritas dan performa perusahaan. Sejak awal kami dipantau oleh Pefindo, peringkat AAA ini tidak pernah lepas. Hal ini memberikan kepercayaan diri tinggi bagi kami untuk terus melanjutkan transformasi bisnis,” ujar Dwina.

Menurut dia, peringkat tersebut menjadi modal penting bagi perusahaan untuk memperkuat daya saing, termasuk di tingkat global, di tengah proses transformasi bisnis yang tengah dijalankan.

Saat ini, Peruri tidak hanya berfokus pada layanan percetakan uang dan dokumen sekuriti, tetapi juga mengembangkan bisnis ke arah teknologi keamanan digital. Perusahaan memperluas layanan melalui solusi tanda tangan digital dan stempel elektronik, serta mendukung percepatan transformasi digital pemerintah.

Dwina menegaskan, ke depan Peruri akan terus menjaga kinerja keuangan dan memperkuat inovasi untuk memastikan keberlanjutan bisnis. “Kepercayaan yang diberikan ini akan kami jaga dengan terus berinovasi dan memperkuat fundamental perusahaan demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya. (E-2)