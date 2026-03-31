Bluebird Catat Kinerja Keuangan Tertinggi sejak Disrupsi Teknologi

PADA tahun buku 2025, PT Blue Bird Tbk (BIRD) mencatatkan kinerja keuangan tertinggi sejak disrupsi teknologi. Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp5,7 triliun atau tumbuh 13,2% secara tahunan (YoY). Hal ini didorong oleh kinerja yang solid di seluruh lini bisnis, baik taksi maupun nontaksi, yang secara kolektif berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan.

Dari sisi profitabilitas, perseroan mencatat EBITDA sebesar Rp1,34 triliun dan laba bersih sebesar Rp643,4 miliar, masing-masing tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja ini juga menunjukkan bahwa Perseroan tidak hanya berhasil beradaptasi di tengah disrupsi industri, tetapi juga mampu tumbuh melampaui capaian pada era sebelum kehadiran ride-hailing, melalui konsistensi kualitas layanan sebagai fondasi utama bisnis.

"Pencapaian ini mencerminkan konsistensi kinerja di tengah investasi berkelanjutan untuk peremajaan armada, peningkatan kesiapan layanan, serta pengembangan kapabilitas digital. Saat ini, kami secara kontinu melakukan akselerasi untuk memperkuat posisi sebagai perusahaan Mobility-as-a-Service yang menghadirkan solusi mobilitas multimoda," ujar Direktur Utama PT Blue Bird Tbk, Andre Djokosoetono, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (31/3).

Bluebird juga mengoptimalkan kapasitas layanan melalui penambahan sekitar 1.800 armada sepanjang 2025, sehingga total armada mencapai lebih dari 26.000 unit termasuk armada listrik. Ekspansi jaringan operasional turut dilakukan melalui peningkatan jumlah pool menjadi 58 lokasi serta perluasan pangkalan yang kini mencapai lebih dari 1.300 titik strategis di berbagai kota.

Penguatan kanal digital menjadi salah satu pendorong pertumbuhan. Aplikasi MyBluebird mencatatkan peningkatan pengguna lebih dari 30% dengan kontribusi pemesanan melalui aplikasi mencapai sekitar 40% dari total transaksi. Selain itu, fitur Fixed Price menunjukkan pertumbuhan penggunaan hingga 2x lipat, mencerminkan preferensi pelanggan terhadap kepastian tarif.

Komitmen Bluebird terhadap berkelanjutan juga masih terus dijalankan. Sepanjang 2025, perseroan menambah armada kendaraan listrik yang dioperasikan melalui layanan Bluebird dan Goldenbird di berbagai kota seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. (Ant/I-2)