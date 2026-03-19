Cara Masyarakat Jaga ION Tubuh di Momen Perjalanan Ramadan hingga Lebaran

Bluebird Group menyediakan minuman Pocari Sweat sebagai pelengkap perjalanan pelanggan selama periode Ramadan dan Lebaran.(Dok. Bluebird Group)

RAMADAN selalu menghadirkan ritme yang berbeda di jalanan. Waktu berbuka yang dinanti, perjalanan ke rumah yang terasa lebih panjang, sampai aktivitas yang tetap harus berjalan seperti biasa. Di tengah dinamika tersebut, kenyamanan dan kondisi tubuh yang prima menjadi kunci agar setiap perjalanan tetap terasa aman dan tenang.

Melanjutkan kolaborasi yang telah terjalin, Bluebird Group bersama Pocari Sweat kembali menghadirkan inisiatif yang mendukung mobilitas masyarakat selama Ramadan hingga Lebaran.

Melalui kolaborasi ini, Bluebird Group menyediakan minuman Pocari Sweat sebagai pelengkap perjalanan pelanggan selama periode Ramadan dan Lebaran. Produk tersedia di sejumlah titik mobilitas utama, antara lain counter Goldenbird Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Jakarta), Bandara Internasional Yogyakarta (Yogyakarta), Bandara Internasional Juanda (Surabaya), Bandara Internasional Kualanamu (Medan), serta Stasiun KAI Bandung.

Pocari Sweat juga tersedia pada layanan perjalanan antarkota Cititrans hingga 20 Maret 2026 selama periode Ramadan dan Idul Fitri.

Kolaborasi tumbuh dari kesamaan nilai antara kedua brand dalam memahami kebutuhan masyarakat sehari-hari. Bluebird Group menghadirkan pengalaman perjalanan yang mengedepankan rasa aman dan tenang, sementara Pocari Sweat konsisten mendukung gaya hidup aktif yang seimbang. Sinergi ini menjadi langkah bersama untuk menghadirkan pengalaman yang lebih menyeluruh bagi pelanggan.

"Kami percaya bahwa hari yang baik sering kali dinilai dari perjalanan yang nyaman. Di tengah aktivitas Ramadan yang dinamis, rasa tenang di perjalanan bisa menjadi ruang jeda yang berharga. Melalui kolaborasi ini, kami ingin menghadirkan momen kecil yang membuat hari pelanggan terasa lebih ringan," kata Chief Marketing Officer PT Blue Bird Tbk Monita Moerdani.

Selain menyediakan Pocari Sweat di titik perjalanan, kolaborasi ini juga hadir dalam bentuk audio reminder di dalam taksi Bluebird. Pengingat singkat ini menjadi 'teman.seperjalanan' yang mengajak pelanggan untuk tidak lupa minum dan menjaga ION.tubuh, sehingga aktivitas Ramadan tetap terasa ringan dan menyenangkan.

"Menjalankan ibadah puasa di tengah padatnya aktivitas sehari-hari dapat meningkatkan risiko dehidrasi 100%. Pocari Sweat yang mirip dengan cairan tubuh bantu jaga ION tubuh lebih lama, menjadi pendukung utama bagi mereka yang berpuasa di tengah mobilitas tinggi," tutur Marketing Director PT Amerta Indah Otsuka Puspita Winawati. (Put/E-1)