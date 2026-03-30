Harga Emas Hari Ini 30 Maret 2026 : Anjlok! Kini Rp2,8 Jutaan

HARGA emas hari ini 30 Maret 2026 di Batam mengalami penurunan pada awal pekan dan kini berada di kisaran Rp2,8 jutaan per gram. Penurunan ini mengikuti tren melemahnya harga emas nasional yang diproduksi oleh Antam.

Berdasarkan data terbaru, harga emas Antam turun sekitar Rp30.000 per gram, dari sebelumnya Rp2.837.000 menjadi Rp2.807.000 per gram. Sementara itu, harga beli kembali (buyback) juga ikut melemah ke level Rp2.425.000 per gram.

Di pasar Batam, harga emas yang dijual di toko-toko emas maupun gerai resmi umumnya berada di kisaran Rp2,8 juta hingga Rp2,9 juta per gram, tergantung jenis produk, ukuran, serta tempat pembelian.

Baca juga : Turun Tipis, Harga Emas di Batam Bikin Pembeli ‘Wait and See’

Seorang pegawai Toko Mas Sri Kandi Yadi di Batam mengatakan, penurunan harga emas sudah mulai terasa sejak beberapa hari terakhir. “Harga memang turun dibanding sebelumnya, tapi minat pembeli justru mulai meningkat, terutama untuk emas batangan ukuran kecil,” katanya, Senin (30/3).

Menurutnya, sebagian masyarakat memanfaatkan momen turunnya harga untuk membeli emas sebagai investasi jangka panjang. Namun, ada juga yang masih menunggu kemungkinan harga turun lebih lanjut.

Berbeda dengan harga acuan nasional yang turun, harga emas di Pegadaian Batam terpantau masih stabil. Produk emas Antam dijual sekitar Rp2.937.000 per gram, UBS Rp2.832.000 per gram, dan Galeri24 Rp2.818.000 per gram.

Baca juga : Turun Rp125 Ribu per Gram, Ini Simulasi Untung Rugi Beli Emas Pekan Ini

Harga tersebut belum mengalami perubahan signifikan sejak akhir pekan lalu.

Penurunan harga emas ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor global, seperti penguatan dolar Amerika Serikat dan perubahan kebijakan suku bunga. Kondisi ini membuat harga emas cenderung bergerak fluktuatif dalam jangka pendek.

Meski mengalami penurunan, emas masih menjadi salah satu instrumen investasi yang diminati masyarakat, terutama untuk jangka panjang karena dianggap relatif aman.

Harga emas diperkirakan masih akan bergerak dinamis mengikuti perkembangan pasar global dalam beberapa waktu ke depan. (H-4)