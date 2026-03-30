Analis: Anggaran Rakyat Bukan Sekadar Ada tapi Harus Tepat Sasaran

ANALIS komunikasi politik Hendri Satrio merespons positif pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya terkait komitmen anggaran Pesta Rakyat yang menegaskan "pokoknya ada". Pria yang akrab disapa Hensa ini menilai prinsip tersebut harus konsisten diterapkan pada seluruh program strategis yang menyentuh rakyat kecil.

Hensa mengapresiasi langkah pemerintah yang memastikan ketersediaan dana untuk kegiatan yang melibatkan masyarakat luas. Menurutnya, keberlanjutan program semacam ini dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi masyarakat secara bertahap.

"Bagus kalau buat rakyat kecil yang penting anggarannya ada. Seharusnya pemerintah sering-sering bikin acara yang melibatkan orang kecil, sehingga beban masyarakat berkurang dan mereka bisa menjalani hidup dengan lebih bahagia," ujar Hensa, Senin (30/3/2026).

Baca juga : Komisi II DPR RI Dorong Peningkatan Anggaran IPDN 2026 dan Kesejahteraan Praja

Meski mengapresiasi ketersediaan dana, Hensa memberikan catatan kritis terkait tata kelola anggaran. Ia menegaskan bahwa aspek kuantitas anggaran harus dibarengi dengan kualitas penempatan alokasi yang jelas dan tepat sasaran.

Hensa mendorong pemerintah agar tidak hanya memberikan bantuan yang bersifat konsumtif, tetapi juga bantuan struktural yang memberdayakan masyarakat, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Apresiasi bila program kegiatan selalu ada anggarannya, tapi akan sangat baik bila penempatan alokasi anggaran juga jelas dan tepat. Perumpamaannya, bukan cuma kasih ikan saja, tapi kailnya. Perlu dibuat program yang mengutamakan UMKM agar lebih maju secara struktural," kata Hensa.

Baca juga : Antisipasi dampak Ekonomi dari Perang, Pemerintah Perlu Menata Kembali Penggunaan Anggaran

Lebih jauh, Hensa berharap semangat "pokoknya anggaran ada" ini menular ke program-program prioritas nasional lainnya. Ia menekankan pentingnya komitmen anggaran pada sektor pendidikan dan ketahanan pangan yang sedang menjadi fokus pemerintah saat ini.

Ia merinci sejumlah program yang harus dikawal konsistensinya, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan UMKM, hingga pengembangan Sekolah Rakyat.

"Dari MBG, pokoknya anggarannya ada. UMKM, pokoknya anggarannya ada. Sekolah Rakyat, pokoknya anggarannya ada. Pokoknya, kalau buat rakyat, anggarannya harus selalu tersedia dan tepat sasaran," pungkas Hensa. (H-2)